Bitcoin 39,000 doları yeniden aştı

Kurumsal alımlardaki artışın etkisiyle yönünü yeniden yukarıya çeviren Bitcoin, 39,000 dolar sınırını da aştı.

Son 24 saat içinde 37,056 dolar ve 39,496 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.90 artışla 39,045.84 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 16.44 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 726 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 30 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç birim de ilk 10 birim arasındaydı.Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak 'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de Cumartesi günü erken saatlerde 1 trilyon 173.54 milyar dolar düzeyindeydi.Toplam 8,407 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,365 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.5'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 173 milyar dolar düzeyindeydi.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "PayPal CEO 'su kripto para planlarını açıkladı" başlıklı analizinde, şöyle dedi: "Şu anki sistemin geleneksel olduğunu ve yavaş ilerlediğini belirten PayPal CEO'su Daniel Schulman, işlemlerin saniyeler içinde bittiği bir gelecek hayal ettiklerini dile getirdi. PayPal olarak bu durumun öncülerinden olmak istediklerini vurgulayan Schulman, sadece kripto paralar, dijital paralar ve blokzincir için çalışacak ekip kurduklarını söyledi. Planlar arasında 29 milyon işletmede müşterilere kripto para ile ödeme seçeneği sunulması planlanıyor."Bitcoin dostu senatör ABD Bankacılık Komitesi'nde görev alacak. Senatör Cynthia Lummis, geçmişte Bitcoin ve kripto paralar hakkındaki olumlu düşüncelerini defalarca dile getirmiş ve diğer senatörleri de bu konuda eğitmeye çalıştığını belirtmişti."Piyasa oynaklığına rağmen başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar ilgi çekmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın forveti Ryan Babel de Bitcoin'e gönlünü kaptırdı. Babel, twitter hesabından attığı twitte "Bitcoin almak için beklemeyin. Bitcoin alın ve bekleyin" yazdı." (Grafik-Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı