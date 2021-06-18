Bitcoin 37,000 dolar düzeyine indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitcoin 37,000 dolar düzeyine indi

Bitcoin 37,000 dolar düzeyine indi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kısa vadede enflasyonun yükselebileceğini vurguladığı konuşmasının ardından, Bitcoin'in yönü yeniden aşağıya döndü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, kısa vadede enflasyonun yükselebileceğini vurguladığı konuşmasının ardından, Bitcoin'in yönü yeniden aşağıya döndü. ABD'de tüketici fiyatlarındaki artış hızı Mayıs'ta yüzde 5.0'e yükselerek, Ağustos 2008'deki yüzde 5.3'ten sonra, son 13 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Analistlere göre, enflasyonun yükselmesi Bitcoin için genellikle iyi olsa da, Powell'ın enflasyonun uzun vadede normal düzeylere döneceğine ilişkin güvence vermesi, Bitcoin'den çok dolara yaradı. 

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 37,273.87 ve 39,513.67 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.94 düşüşle 37,858.41 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.83 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 21 milyar dolar düşüşle 709 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,312.30 ve 2,457.18 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 4.02 düşüşle 2,340.81 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 5.21 ve piyasa hacmi de yaklaşık 11 milyar dolarlık düşüşle 272 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9997 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.03 artışla 1.00 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.02 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.Piyasalardaki satış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 81 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birimin  arasındaydı.Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 576 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Toplam 10,493 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 45.1'ini Bitcoin, yüzde 17.3'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 80 milyar dolar düzeyindeydi.Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucu ve CEO'su Elon Musk'ın yeniden Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul edebileceğini açıklamasının üzerinden birkaç gün geçmeden General Motors CEO'su Mary Barra'nın da Bitcoin ile ödeme alabileceklerini, fakat bunun müşterilerden gelen isteğe bağlı olduğunu açıkladığını vurguladı ve ekledi: "Cardano'nun kurucusu ve CEO'su Hoskinson Bitcoin'i eleştirmeye devam ederken Elon Musk'a mesaj yolladı. Kurucu, yenilebilir enerji kullanımı ve karbon azaltımı konuları bu kadar önemliyse PoS'un enerji üretiminin negatif olduğunu ve ADA'nın değerlendirilebileceğini vurguladı."Florida'da düzenlenen Bitcoin 2021 Konferansı, ülkelerin kripto varlıklara bakış açısındaki farklılıkları ortaya koydu. Konferansta, Orta Amerika'daki El Salvador'un Bitcoin'i ulusal para olarak kabul edecek ilk ülke olmaya hazırlandığı, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından açıklandı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada ülkenin blokzinciri teknolojilerini kullanarak modern finansal altyapılar oluşturacağını ifade etti. Bitcoin, El Salvador'un resmi para birimi olan ABD doları ile birlikte kullanılacak. El Salvador Başkanı, Bitcoin'in yurtdışında yaşayan Salvadorluların memleketlerine ödeme göndermesini kolaylaştırdığı için böyle bir karar aldıklarını söyledi.Statista tarafından yapılan araştırmaya göre, 74 ülke arasında en yoğun kripto para kullanımı Nijerya'da gerçekleşiyor; nedeni, El Salvador'da yaşananlarla benzerlik taşıyor. Afrika'nın en büyük ekonomisine sahip Nijerya'da sınır ötesi para göndermenin yüksek maliyeti, çoğunluğu denizaşırı coğrafyalarda çalışmak zorunda olan ülke insanını kripto para borsalarına yönlendiriyor. Statista araştırmasına göre, Nijeryalıların üçte biri bu zorluğu yaşıyor. Araştırma ikinci ve üçüncü sırada en yüksek kripto para kullanımı oranlarının ise yine aynı sebeplerin geçerli olduğu Vietnam ve Filipinler olduğunu ortaya koyuyor.

Statista'nın ülkelerdeki kripto varlık kullanımının yaygınlığı ile ilgili araştırmasında Türkiye ise 4. sırada yer alıyor. Türkiye'nin kripto varlık konusuna bakışı ile ilgili olarak Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz'e göre, Türkiye'de kripto para kullanımının yaygın olmasının önemli nedenlerinden biri, ülkeler arasında ödeme göndermenin maliyetleri. Birçok Türk vatandaşın yabancı ülkelerde çalıştığını anımsatan Dengiz, bu kişilerin kendi ülkelerine para gönderebilmeleri için kripto para borsalarını kullandığına dikkat çekiyor. (Grafik)


Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Bitcoin 37,000 dolar düzeyine indi
Bitcoin 37,000 dolar düzeyine indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Güne yükselişle başlayan dolar 8,61'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,61'den işlem görüyor
ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
Merakla beklenen karar açıklandı! Fed politika faizini sabit tuttu
Merakla beklenen karar açıklandı! Fed politika faizini sabit tuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Merve Dizdar Rafet El Roman
Spor Aytaç Kara Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitcoin 37,000 dolar düzeyine indi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 08:29:15. #1.14#

title