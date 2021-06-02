Bitcoin 36,000, Ethereum 2,600 dolarda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitcoin 36,000, Ethereum 2,600 dolarda

Bitcoin 36,000, Ethereum 2,600 dolarda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çereçve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, 36,000 doları aşan Bitcoin ve 2,600 doları aşan Ethereum bu düzeylerde yatay hareket ederken, toplam piyasa hacmi de 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.

ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çereçve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, 36,000 doları aşan Bitcoin ve 2,600 doları aşan Ethereum bu düzeylerde yatay hareket ederken, toplam piyasa hacmi de 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.

Cüzdan aktivitelerine bakıldığında uzun vadede birikim yapan Bitcoin yatırımcıları yeni bir pick olacak düşüncesiyle stok yapmaya devam ederken, Glassnode harcanan çıktı kar oranına (SOPR) göre, kısa vade yatırımcıları, yaşanan düşüşte satışlarını 5 kat arttırdı.

Son 24 saat içinde 35,787.09 ve 37,429.75 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.55 düşüşle 36.521.88 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 7.74 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 681 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,531.16 ve 2,710.12 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.45 düşüşle 2,621.65 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 7.60 ve piyasa hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolarlık düşüşle 303 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether de 0.9997 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte 0.05 düşüşle 0.99 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı ise yüzde 0.16 ve piyasa hacmi de 61 milyar dolar düzeyindeydi.Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 632 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Gelen satışların etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 60 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden altı birim de düşenler arasındaydı.Toplam 10,208 kripto para biriminin işlem gördüğü 387 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.8'ini Bitcoin, yüzde 18.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 107 milyar dolar düzeyindeydi.Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik'in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle: "Finansal Regülatör Başkanı Yao Qian, dijital para çalışmalarında Ethereum ağının seçilebileceğini ima etti. "Qian, açıklamasının kişisel olduğunu belirtse de Ethereum'un adının bir dijital para çalışması içerisinde geçmesi dijital paraların akıllı para olarak inşa edilme sürecinde olduğunu düşündürttü. Süreç içerisinde ETH'ye pozitif yansıyacak bir atılım olarak değerlendirildi."Singapur merkezli çok uluslu banka DBS, ilk STO'sunda 15 milyon dolarlık dijital tahvil çıkardı. Yapılan açıklamalara göre dijital tahviller Digital Exchange (DDEx) aracılığıyla ihraç edildi. Dijital tahvilin 10,000 dolardan işlem görmesi bekleniyor."TCMB'nin kripto para raporu ortaya çıktı. Raporda "koşullara göre hareket etmeliyiz, biz kapalı ekonomi değiliz" söylemleri dikkat çekerken, kripto paraların değişim aracı olmayacağı, borsa için sermaye şartı aranacağı ve stopajın gündeme getirilebileceği üzerinde duruldu." (Grafik)

 


Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Bitcoin 36,000, Ethereum 2,600 dolarda
Bitcoin 36,000, Ethereum 2,600 dolarda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,48'den işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,48'den işlem görüyor
Kripto para yasasında detaylar ortaya çıktı! Vergi ve sermaye şartı geliyor
Kripto para yasasında detaylar ortaya çıktı! Vergi ve sermaye şartı geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Antony Blinken Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Beren Saat Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Enes Ünal Arda Turan Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitcoin 36,000, Ethereum 2,600 dolarda - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 07:57:57. #1.14#

title