Bitcoin 36,000, Ethereum 2,600 dolarda

ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çereçve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, 36,000 doları aşan Bitcoin ve 2,600 doları aşan Ethereum bu düzeylerde yatay hareket ederken, toplam piyasa hacmi de 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.