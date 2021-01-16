Bitcoin 36,000 doların üzerinde

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen hafta sonu ulaştığı 41,946.74 dolarlık yeni zirveden, indiği 35,000 - 40,000 dolar arasında hareketlerini sürdürüyor. Hafta sonunun ilk saatlerinde 30,838 dolara kadar inen Bitcoin, daha sonra toparlanarak 36,000 doların üzerine döndü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.13 düşüşle 36,657.71 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 6.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 718 milyar dolardan, yaklaşık 36 milyar dolarlık düşüşle 682 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, Cuma günü erken saatlerde 1 trilyon 44 milyar dolara yükselen toplam hacim de yaklaşık 32 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 12 milyar dolara döndü. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 17 milyar dolarlık artışla 150 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 35 birimin değeri düşerken, düşenlerden 6 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.Toplam 8,263 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,134 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 67.6'sını Bitcoin oluşturuyordu. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden 'ın destek paketini açıkladığına işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Joe Biden 1.9 trilyon dolarlık destek paketini açıkladı. Paket kapsamında birçok ABD vatandaşına 1400 dolar değerinde doğrudan ödeme yapılacak. "Geçen yıl verilen teşvikle Bitcoin'e yatırım yapan yatırımcının bakiyesi ise 7200 dolar değerine ulaştı. "Teşviklerin dağıtılmasının ardından yatırımcının bir kez daha Bitcoin alma konusunda nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu."Kripto para piyasasının büyüklüğü ve hacmi yeniden 1.0 trilyon dolar üzerinde. Önceki gün meydana gelen düşüşün etkisiyle 800 milyar dolar seviyesine çekilen piyasa değeri ve hacmi yeniden 1 trilyon doların üzerine tırmandı. "Bitcoin hariç toplam piyasa büyüklüğü ise 314 milyar dolar. Bitcoin ise kripto para piyasasının yaklaşık yüzde 70'ini domine ediyor." (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı