Bitcoin 35,700 dolardan yukarıya döndü

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın tweetleri sonrasında, 40,000 dolar sınırından 35,700 dolara kadar inen Bitcoin, tüm piyasalara gelen alımlarla yükselerek, 37,800 doların üzerine döndü.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın tweetleri sonrasında, 40,000 dolar sınırından 35,700 dolara kadar inen Bitcoin, tüm piyasalara gelen alımlarla yükselerek, 37,800 doların üzerine döndü. Bu süre içinde 1,59 trilyon dolara kadar inen toplam piyasa hacmi de yeniden 1.71 trilyon doların üzerine çıktı.

Musk'ın satışlara neden olan twitter mesajında, "#Bitcoin" ve bir de "kırık kalp" emojisi dikkat çekti. Piyasa analistlerine göre, Musk'ın paylaştığı "bu şifreli tweet" Mayıs ayının ortasındaki tüm zamanların en yüksek düzeyi olan 65 bin dolarlık fiyatından yüzde 40'tan fazla geriye düşen Bitcoin'deki potansiyel bir bölünmeyi işaret etti; bu da, başta piyasaların en yüksek hacimli birimi olmak üzere genel bir satış dalgası yarattı.

Ancak, daha sonra gelen alımlarla, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca bir birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden düşen olmadı.Son 24 saat içinde 35,717.72 ve 37,885.93 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 3.93 artışla 37.893.87 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 3.71 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 4.0 milyar dolarlık artışla 709 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,562.64 ve 2,810.72 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 7.75 artışla 2,810.64 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 11.55 ve piyasa hacmi de yaklaşık 7.0 milyar dolarlık artışla 325 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 368.30 ve 425.90 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 14.77 artışla 424.28 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 25.41 ve piyasa hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 65 milyar dolar düzeyindeydi.Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 716 milyar dolar ile 1.7 trilyon doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Toplam 10,286 kripto para biriminin işlem gördüğü 383 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.53'ünü Bitcoin, yüzde 18.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 109 milyar dolar düzeyindeydi.Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik'in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle: "Bitcoin'in kurucusu olan ve bir makaleyle hayatımıza kripto paraları sokan Satoshi Nakamoto'nun Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bronz heykeli dikilecek. Heykelde yapılacak olan yüzün belirgin olmaması ve kişinin üzerinde Bitcoin logosu olması planlanıyor."Kurumsal talep Bitcoin'in ardından Ethereum'a da sıçradı. CoinShares'in haftalık raporuna göre, geçtiğimiz hafta kurumsal fonların yüzde 63'ten fazlası Ethereum'da hayat buldu."Ripple ile SEC arasında yaşanan dava sürecinde kritik süreçlere gelindi. Ripple, 15 ülkedeki küresel borsası ile ilgili bilgilerin araştırılmasını talep etti."Morning Consult'un yaptığı ankete göre, ABD'de bulunan yatırımcıların alım tercihi düşüşten etkilenmedi ve sabit kaldı. Olumsuz haber akışının negatif algı yaratmadığı ve bazı borsalara olan güvenin arttığı ortaya konuldu."Etkin olan benzersiz adres sayıları baz alınarak yapılan araştırmada adreslerden çıkış olduğu ve aynı sıralarda USDT dominance seviyesinde de gerileme olduğu görülüyor. Tether gönderip karşılığında işlem yapan yatırımcılar da bu veri içerisinde yer alıyor." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı