Bitcoin 35,000 dolar düzeyine döndü
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Bitcoin 35,000 dolar düzeyine döndü

20.01.2021 08:30 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:34
Bitcoin 35,000 dolar düzeyine döndü

Bitcoin, yılın ilk günlerinde ulaştığı 41,946.74 dolarlık yeni zirveden indiği 33,000 - 37,000 dolar bandındaki hareketlerini sürdürüyor.

Bitcoin, yılın ilk günlerinde ulaştığı 41,946.74 dolarlık yeni zirveden indiği 33,000 - 37,000 dolar bandındaki hareketlerini sürdürüyor.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.37 düşüşle 35,297.93 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 4.61 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 670 milyar dolardan, yaklaşık 21 milyar dolarlık düşüşle 658 milyar dolara indi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, bu düzeyin altına indikten sonra, Salı gününün ilk saatlerinde yükseldiği 1.0 trilyon üzerinde tutunuyor. Toplam piyasa hacmi günün erken saatlerinde 1 trilyon 8.15 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 83 birimin değeri düşerken, düşenlerden 9 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.Toplam 8,287 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,256 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 65.0'ini Bitcoin oluşturuyordu. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Bitcoin'de kurumsal alım beklentisi" başlıklı analizinde, Ark Investment'in kurucusu ve CEO'su Cathie Wood'un "yeni bir kurumsal alım dalgası" beklediğini açıkladığına işaret ederek, şöyle dedi: "Yönetimi altında yaklaşık 30 milyar dolar bulunduran firma, bu dalganın Bitcoin ağırlıklı olabileceğini belirtti. Wood, 'doların düşen değerinin büyük bir etken olduğunu ve Bitcoin'in bu duruma karşı iyi bir koruma sağladığını' belirtti."Elad Roisman'ın geçici görevi sonlandı ve SEC Başkanlığı'nı Gary Gensler resmen devraldı. Gensler, kripto para ve blokzincir dostu olarak biliniyor, ancak daha önce MIT'te verdiği derslerde XRP'nin menkul kıymet olduğunu söylemesi yatırımcıda tedirginlik yarattı."Jed McCaleb, yılın ilk satışını yaptı. Ripple'ın kurucu ekibi arasında yer alan, ancak daha sonra ayrılarak Stellar'ı kuran McCaleb, dün 28.6 milyon adet daha sattı. SEC'in Ripple'a açtığı dava sonrasında satışlarını durduran kurucunun yaptığı satış yaklaşık 8 milyon dolar değerinde."Kraken, XRP alım satımını askıya almayı planlıyor. ABD merkezli dev kripto para borsası Kraken, XRP alım satımını 29 Ocak'tan itibaren askıya alacak." (Grafik - Tablo)

 


Bitcoin 35,000 dolar düzeyine döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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