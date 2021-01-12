Bitcoin 35,000 dolar düzeyinde yatay

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta sonu ulaştığı 41,946.74 dolarlık yeni zirveden, ABD tahvillerindeki hızı artışın da etkisiyle sert düşerek indiği 35,000 dolar düzeyinde tutundu.

Bitcoin, gelen yoğun satışlarla 33,000 dolar düzeyine indikten sonra hafif toparlanarak 35,000 dolara döndü. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.86 düşüşle 35,164.51 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 13.16 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 755 milyar dolardan, yaklaşık 96 milyar dolarlık düşüşle 659 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 48 birimin değeri düşerken, düşenlerden 3 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 13 milyar dolarlık artışla 959,69 milyar dolara kadar yükseldi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 32 milyar dolarlık artışla 227 milyar dolara yükseldi.Toplam 8,231 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,097 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.7'sini Bitcoin oluşturuyordu. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Bitcoin madencilerinin satışları arttı" başlıklı analizinde, "Önceki günden itibaren 938BTC üretilmesine rağmen madenci kaynaklı 1726 adet BTC satıldı. Haftalık olarak bakıldığında ise 7 bin Bitcoin üretilirken 10 bin adet Bitcoin satıldı; bu durum, düşüş sinyali olarak adlandırılabilecek bir durum" dedi ve ekledi: "Ortalama 12,168 dolar maliyetleri olan madencilerin yüksek kar marjıyla satış yaptıkları görülüyor."Ripple ile SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) arasında meydana gelen davanın neticesinde yara alan XRP'nin toparlanması sınırlı kalıyor. Önümüzdeki 10 gün içinde 6 borsada işleme kapatılacak olan XRP'nin listelendiği kritik ve hacim olarak kuvvetli borsalar bulunuyor. Bu borsalardan tasfiye edilecek olması ise XRP'nin fiyatında değişiklik yaratabilecek olan bir durum olarak karşımıza çıkıyor."Son 24 saat içinde, madenci satışlarının tetiklediği düşüşle birlikte 2.5 milyar dolarlık pozisyonun tasfiye olmasına neden oldu. Yaşanan satış baskısının sonucunda kripto para piyasası yüzde 13 küçülme yaşadı."EOS'un kurucu ortağı Daniel Larimer, sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararının ardından EOS'un fiyatında düşüş yaşandı." (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı