Bitcoin 33,000 dolar düzeyine geriledi
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Bitcoin 33,000 dolar düzeyine geriledi

13.01.2021 08:28 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:32
Bitcoin 33,000 dolar düzeyine geriledi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta sonu ulaştığı 41,946.74 dolarlık yeni zirveden, ABD tahvillerindeki hızı artışın da etkisiyle yeniden 33,000 dolar düzeyine kadar geriledi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta sonu ulaştığı 41,946.74 dolarlık yeni zirveden, ABD tahvillerindeki hızı artışın da etkisiyle yeniden 33,000 dolar düzeyine kadar geriledi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.09 düşüşle 33,250.79 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1.46 düzeyine kadar eridi. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 659 milyar dolardan, yaklaşık 38 milyar dolarlık düşüşle 621 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 71 birimin değeri düşerken, düşenlerden 9 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 49 milyar dolarlık düşüşle 910,17 milyar dolara kadar geriledi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 72 milyar dolarlık düşüşle 155 milyar dolara geriledi.Toplam 8,247 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,938 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Biden teşvik paketleriyle geliyor" başlıklı analizinde, ABD Başkanlığı'nı devralacak olan Joe Biden yönetiminin ekonomiye trilyonlarca dolar para sokmayı planladığına işaret ederek, şöyle dedi: "Biden, meclise, 2 bin dolarlık teşvik ödemesi yapmayı teklif etti. Verilecek olan teşvik paketinin bir kısmı ise yatırımcı tarafından geçmişte olduğu gibi kripto para piyasasında kullanılabilir."Önde gelen küresel makro yatırımcı Dan Tapiero, Ethereum'un, kurumsal yatırımcıların piyasa değeri bazında ikinci en büyük kripto varlığına gözlerini dikmesiyle yükselmeye hazır olduğunu söyledi. Tapiero, ekonomik manzara değişmeye devam ettikçe Ethereum'un kurumsal yatırımcılardan daha fazla ilgi göreceğini söylüyor."Güney Kore'nin Shinhan Bankası, yerel kripto borsası Korbit tarafından desteklenen bir kripto saklama hizmetine yatırım yaptı."

Coinkolik'in haberine göre, Tether CTO'su Paolo Ardoino, "Tether karşılığında para tutuluyor. 2021 yılı için şeffaflığı arttırmayı hedefliyoruz. Güçlü KYC ve AML sunacağız. 15 Ocak'ta işler olduğu gibi devam edecek. Tether ve Bitfinex, NYAG'dan gelen taleplere yanıt olarak 2.5 milyondan fazla belge sayfası üretti. Tartışmalar iyi ilerliyor. 15 Ocak'tan sonra işler her zamanki gibi devam edecek" diye ekledi. (Grafik - Tablo)


Bitcoin 33,000 dolar düzeyine geriledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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