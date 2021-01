Bitcoin 30,000 doların altını gördü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta ulaştığı 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zinvesinden 28,953 dolara kadar geriledikten sonra, 30,000 doların üzerine döndü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10.23 düşüşle 30,895.80 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 20.18 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 640 milyar dolardan, yaklaşık 65 milyar dolarlık düşüşle 575 milyar dolara indi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa Perşembe erken saatlerde indiği 992 milyar dolardan yaklaşık 90 milyar dolar düşüşle 902 milyar dolara kadar geriledi.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.Toplam 8,304 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,727 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Her gün yaklaşık 900 Bitcoin basılıyor" başlıklı analizinde, "Glassnode, dolaşan 18.6 milyon Bitcoin'in yaklaşık yüzde 80'inin şu anda 'likit olmayan' cüzdanlarda depoladığını tahmin ediyor" dedi ve ekledi: "Likit Bitcoin cüzdanları, Ocak ayı başında 175,000 Bitcoin'den son bir ay içinde 270,000 BTC'ye yükseldi. Her gün yaklaşık 900 Bitcoin basılıyor. Glassnode'a göre, bu ortalamanın sadece üçte biri Temmuz 2020'den bu yana borsalara gönderiliyor."BlackRock, SEC'e bazı fonları aracılığıyla Bitcoin'e dayalı vadeli sözleşme alabileceğini belirten belge yolladı. Dünyanın en büyük fon yönetimi şirketlerinin arasında bulunan BlackRock, 8 trilyon dolarlık varlığa sahip. Fonlar sadece nakit uzlaşılı vadeli kontrat listeleyen borsalarda tutulabilecek. Bu da, CME'de işlem yapılacağı ihtimalini güçlü kılıyor."Kripto sanat eseri 150 bin dolardan alıcı buldu. Rick and Morty'nin yaratıcılarından olan Justin Roiland, Nifty Gateway'de kripto sanat eserini sattı. Eser, 'Yapabildiğimin En İyisi' adlı koleksiyonunda yer alıyor." (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı