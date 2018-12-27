Bitcoin, 2018'de 90 Kez En Düşük Düzeyine Geriledi

Kripto para birimleri ticareti ve madenciliği gibi çeşitli alanlarda hizmet veren "99 Bitcoins"e göre, 2017 yılında 127 kez en düşük düzeyini gören Bitcoin, bu yıl ise 90 kez en düşük düzeyine geriledi.

BİTCOİN ARAMALARI TRUMP'I GEÇTİ

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar ve yıl boyu etkili olan genel düşüş eğiliminin de etkisiyle Bitcoin başta olmak üzere çeşitli kripto para birimleri büyük ölçüde değer kaybederken, CCN'de yer alan habere göre internet üzerinde yapılan Bitcoin aramaları, ABD Başkanı Donald Trump'ı geçti.

2017'DE 20 BİN DOLAR DÜZEYİNİ GÖRDÜ

Bitcoin'in Aralık 2017'de 20 bin dolar düzeyine yükselmesinin ardından dünya genelinde kripto para birimleri kullanımı artarken, söz konusu piyasa ve altında yatan blockchain teknolojisine olan ilgi de artmış, böylece kripto para birimleri gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlamıştı.

"DOLANDIRICILIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yıl boyunca yapılan olumsuz öngörüler, ABD'li Ekonomist Nouriel Roubini'nin Bitcoin'in "dolandırıcılıktan başka bir şey olmadığı" iddiasıyla başlamıştı. Öngörüler kapsamında 2019 yılında Ripple'ın yeni Bitcoin olacağı, piyasadaki ICO'ların (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) çoğunluğunun başarısız olacağı ve blockchain teknolojisi kullanımının kripto para birimlerinden bağımsız olarak gelişeceği yer alırken, 2018'de regülasyonlar gündemi yoğun tuttu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin borsa yatırım fonu (EFT) onayı sürecindeki belirsizlik, çeşitli ülkelerin kripto para birimleri vergilendirmesi kararı vermesi ve kripto para birimi adaptosyonunun hızlanması, söz konusu teknolojinin ana akım medyada daha fazla yer edinmesine olanak sağladı.

