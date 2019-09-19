Bitcoin 2 eylül'den bu yana ilk kez 10 bin doların altında

19.09.2019 11:51

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimi ve Saudi Aramco gelişmeleri sonrası kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 9 bin 908 dolarla 2 Eylül'den bu yana ilk kez 10 bin doların altına indi.

Fed, Çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 1.75-2.0 düzeyine çekti. Banka'dan yapılan açıklamada söz konusu kararda "küresel gelişmeler ve yatay enflasyonun" etkili olduğu belirtildi.

Bunun yanında Said Aramco, Cumartesi günü petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası üretimin yakın zamanda tam kapasiteye geri döneceğini açıkladı.

Küresel gelişmelerin yanında Almanya federal hükümeti, stablecoin kullanımının yasal para birimleri kullanımının önüne geçmemesi için Bakanlar Kurulu'na blockchain teknolojisine yönelik kullanım gereklilikleri sundu. AMB Crypto'da yer alan haberde, söz konusu kararla blockchain teknolojisinin yönetime ve finansal sektöre doğru bir şekilde entegre edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Finans Bakanı Olaf Scholz, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Almanya'nın önde gelen bir teknoloji merkezi olması için çabalarımızı güçlendirmek istiyoruz. Blockchain teknolojisi de, geleceğin internetinin yapı taşlarından biri olarak buna katkı sağlayabilir. Aynı zamanda tüketicilerimizi de bağımsızlığımızı da korumalıyız. Bağımsızlığın temelinde para birimi oluşturulması yer alıyor ve bu işi özel şirketlere bırakmayacağız."

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.20 düşüşle 9 bin 908 dolara gerileyerek, 2 Eylül'den bu yana ilk kez 10 bin doların altına indi ve 177 milyar 801 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 67.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,874 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden de son 24 saatte 79'u düştü ve piyasadaki düşüş eğilimine yüzde 7.90 ile 22'nci sıradaki Cosmos öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 27.46 ile yalnızca Stellar yükseldi.

Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 263 milyar 498 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 67 milyar 666 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.20

2.Ethereum yüzde 3.40

3.Ripple yüzde 2.06

4.Bitcoin Cash yüzde 4.37

5.Litecoin yüzde 2.17

6.Tether yüzde 0.51

7.EOS yüzde 5.28

8.Binance Coin yüzde 6.13

9.Bitcoin SV yüzde 5.14 düşerken

10.Stellar yüzde 27.64 yükseldi. (Grafik)

Kaynak: DHA