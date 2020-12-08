Bitcoin 19,000 doların üzerinde yatay

Kripto para birimlerinin dünya genelinde birçok açıdan ana akımda yaygınlık kazanması, başta Bitcoin olmak üzere, birçok birimin yukarı yönlü tırmanışını destekliyor. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, hafta ortasındaki yaklaşık yüzde 5.0'lik düzeltmenin ardından yükseldiği 19,000 doların üzerinde işlem görüyor.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.19 düşüşle $19,225.92 dolara geriledi; birimin haftalık kaybı 1.25 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 356.58 milyar dolara geriledi.

Birleşik Krallık merkezli çokuluslu bankacılık ve finansal hizmetler grubu Standart Chartered CEO'su Bill Winters, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, uluslararası ödeme sistemlerinin büyük bir hızla geliştiğine dikkat çekerek, bu koşullarda dijital para birimlerinin yaygın şekilde oluşturulması ve kullanıma sunulmasının "kesinlikle kaçınılmaz" olduğunu vurguladı.Singapur Fintech (finans teknolojisi) Festivali'nde konuşan Winters, bu sistemde, "merkez bankası dijital parası"nın olduğu kadar, merkez bankaları dışı desteklenen dijital para birimlerinin de rolü olduğuna inandığını söyledi.Winters, dijital para birimi için bu tür uygulamaların ve bir dijital para ekosistemi oluşturmanın, bir itibari para birimi, hatta büyük olasılıkla yakın zamanda bir merkez bankası dijital para birimi tarafından da türetilemeyeceğinin altını çizdi.Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 41 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasından yedi birim düşünler arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim de, yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 569.42 milyar dolara gerilerken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 111 milyar dolara yükseldi.Toplam 7,901 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,017 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.19 düşüşle $19,225.92 dolar,2.Ethereum yüzde 0.09 düşüşle 593.82 dolar,3.XRP yüzde 0.86 düşüşle 0.60 dolar,4.Tether yüzde 0.40 düşüşle 0.99 dolar,5.Litecoin yüzde 0.47 artışla 83.56 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 0.27 artışla 284.63 dolar,7.Chainlink yüzde 1.10 düşüşle 13.15 dolar,8.Cardano yüzde 1.55 düşüşle 0.15 dolar,9.Polkadot yüzde 0.79 düşüşle 5.03 dolar,10.Binance Coin yüzde 0.19 artışla 29.35 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Dünya Genelinde Kripto Paranın Durumu" başlıklı bölümünde, kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve kripto para sahibi olan insanların sayısındaki hızlı artışın pek çok ülkede bu alanda düzenleme yapma ihtiyacı doğurduğuna işaret edildi ve eklendi: "Kanada: "Amerika Birleşik Devletleri gibi Kanada da genellikle Bitcoin dostu bir duruş sergilemekle birlikte kripto para biriminin kara para aklama için kullanılmamasını temin etmeye çalışmaktadır. Bitcoin, Kanada Gelir İdaresi (CRA) tarafından bir emtia olarak görülmektedir. Bu Bitcoin işlemlerinin takas işlemi olarak görüldüğü ve elde edilen gelirin işletme geliri olarak kabul edildiği anlamına gelmektedir. "Bitcoin üzerinden vergilendirme ise gelir kazanan kişinin alım satım yapan ticari bir işletmeye sahip olup olmadığına göre değişmektedir. Kanada, Bitcoin borsalarını para hizmeti işletmeleri olarak görmektedir. "Bu yaklaşım Bitcoin'i kara para aklama karşıtı yasaların gözetimi altına sokmaktadır. Bitcoin borsalarının Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi'ne (FINTRAC) kaydolması, şüpheli işlemleri bildirmesi, uyum planlarına uyması ve hatta belirli kayıtları tutması gerekmektedir. Buna ek olarak, bazı büyük Kanada bankaları Bitcoin işlemleri için kredi veya banka kartlarının kullanımını yasaklamıştır."Avustralya: "Avustralya, Bitcoin'i herhangi bir yabancı bir para birimi olarak kabul etmekte ve ilgili kişi ve kuruluşların bu para biriminin ticaretini ve madenciliğini yapmalarına izin vermektedir." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı