Bitcoin 18,000 doların üzerine döndü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yüzde 6.0'dan çok düzeltmeyle 18,000 doların da altına geriledikten sonra toparlandı ve yeniden 18,000 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.84 artışla 18,399.47 dolara yükseldi; birimin haftalık kaybı 3.64 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 341.8 milyar dolara çıktı.

Kripto para endeks fonu ve kripto varlıklarının önde gelen sağlayıcılarından ABD merkezli Bitwise Asset Management, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'de işlemcilere, 10 ayrı Kripto Endeksi Fonu'nun halka açık bir kripto para birimi endeks fonu olarak sunulacağını duyurdu.ABD Finans Endüstrisi Düzenleme Kurumu da yaptığı açıklamada (Financial Industry Regulatory Authority - FINRA), Bitwise'ın çıkardığı 10 Kripto Endeksi Fonu incelenmesinin tamamlandığını ve fonların tezgah üstü piyasalarda sunulmasına izin verildiğini açıkladı.Açıklamaya göre, şirketin fonları "BITW" sembolüyle işlem görecek ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) kayıt edilmekten muaf olacak.Buna göre, fonların payları geleneksel aracılık hesapları üzerinden işlem görecek ve saklama ve emanet şirketi Coinbase (Coinbase Custody Trust Company) tarafından denetlenecek.Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 30 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim de, yaklaşık 9.0 milyar dolarlık artışla 546.7 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 145 milyar dolara geriledi.Toplam 7,938 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,111 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.84 artışla 18,399.47 dolar,2.Ethereum yüzde 2.65 artışla 565.59 dolar,3.XRP yüzde 3.37 artışla 0.57 dolar,4.Tether yüzde 0.02 artışla 1.00 dolar,5.Litecoin yüzde 0.02 düşüşle 76.44 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 0.60 artışla 265.62 dolar,7.Chainlink yüzde 3.30 artışla 12.36 dolar,8.Cardano yüzde 5.79 artışla 0.14 dolar,9.Polkadot yüzde 1.36 artışla 4.83 dolar,10.Binance Coin yüzde 0.95 artışla 27.99 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Dünya Genelinde Kripto Paranın Durumu" başlıklı bölümünde, kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve kripto para sahibi olan insanların sayısındaki hızlı artışın pek çok ülkede bu alanda düzenleme yapma ihtiyacı doğurduğuna işaret edildi ve eklendi: "Japonya: "Dijital para konusunda ön plana çıkan ülkelerden biri de Japonya'dır. Japonya 1 Nisan 2017 tarihi itibarı ile Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı olarak kabul etmiş ve para olarak sınıflandırmıştır. "Ancak Japon Hükümeti, kripto paraların yasa dışı faaliyetlerde kullanılma riskine karşın bir dizi düzenleme yapma gereğini vurgulamıştır. Bu kapsamda kripto paralar Japon Finansal Hizmetler Ajansı'nın denetimine verilmiştir. Yapılan bu hamle ile yatırımcı kimliğinin teyit edilmesi amaçlanmıştır."Rusya: "Rusya Hükümeti, ilk dönemlerde kripto parayı kara para aklama ve terörizmi finanse etme gibi suçlarda kullanabileceği şüphesiyle tamamen yasaklamayı amaçlamış ancak kripto paraların dünya genelinde popülerliğinin artmasıyla karar değiştirmiştir. "Rusya'da kripto para birimlerinin düzenlemelerini denetlemekten sorumlu kurum Rusya Federasyonu Merkez Bankası'dır. "Rusya Merkez Bankası, kripto para düzenlemeleri konusunda bazı bilgilere ihtiyaç duyduklarını ve kripto para birimlerinin sıkı şekilde takip edileceğini belirtmiştir. Şu anda, Rus Hükümeti, kripto para birimleri veya dağıtılmış defter teknolojisi için herhangi bir düzenleme getirmemiştir. "Ancak gelecekte, Rusya Parlamentosunun kripto para birimleri için bir takım yasalar getirmesi ve ülke merkezli olmayan para birimlerinin yasaklamasının bile gündeme gelebilecek olduğu iddia edilmektedir. "Rusya kendi dijital para birimini oluşturma konusunda çalışmalar yapmakla birlikte hiçbir kripto para biriminin Ruble'nin yerine geçemeyeceğini vurgulamıştır." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı