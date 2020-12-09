Bitcoin 18,000 doların da altına geriledi
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Bitcoin 18,000 doların da altına geriledi

09.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:05
Bitcoin 18,000 doların da altına geriledi

Bir işlemcinin, 166 milyon dolarlık Bitcoin'i bir kriptografik hesaptan. birdiğerine yalnızca 1.25 dolar ödeyerek aktardığının ortayı çıkmasının ardından, kripto piyasalarının en yüksek hacimli birimin fiyatı, yüzde 6.0'dan çok düşüşle 18,000 bin doların da altına geriledi.

Bir işlemcinin, 166 milyon dolarlık Bitcoin'i bir kriptografik hesaptan. birdiğerine yalnızca 1.25 dolar ödeyerek aktardığının ortayı çıkmasının ardından, kripto piyasalarının en yüksek hacimli birimin fiyatı, yüzde 6.0'dan çok düşüşle 18,000 bin doların da altına geriledi.

Analistler, 19,845.30 dolarlık yeni zirve ile 20,000 dolar sınırına yaklaşan ve kısa sürede bu düzeye yükselmesi beklenen Bitcoin'in, bu düzeyden önemli ölçüde uzaklaştığına dikkat çekti.

Bununla birlikte, Bitcoin fiyatına göre uzun vadeli sahiplerin güvenini değerlendirmek için kullanılan Bitcoin'in rezerv riskinin düşük düzeylerde olduğuna dikkat çeken analistler, boğa piyasasının yeni başlamış olabileceği olasılığına da işaret ettiler.Gelişmelerle Bitcoin yüzde 6.28 düşüşle 17,950 dolara kadar geriledi. (Grafik)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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