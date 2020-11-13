Son dakika haberi | Bİtcoin 16,000 doların üzerinde (2)

Son dakika haberleri... Küresel düzeyde hisse senedi piyasalarının yükselmesiyle sert düşen kripto para birimlerinde yaşanan toparlanmanın ardından, yeniden bir satış dalgası gelse de, Bitcoin "yeni direnç noktası" olarak gösterilen 16,000 doları da aştı.

Küresel düzeyde hisse senedi piyasalarının yükselmesiyle sert düşen kripto para birimlerinde yaşanan toparlanmanın ardından, yeniden bir satış dalgası gelse de, Bitcoin "yeni direnç noktası" olarak gösterilen 16,000 doları da aştı. Analistler, Bitcoin rallisini tetikleyen üç ana faktörü, "türev piyasasındaki hareketsizlik, 16 bin doların sürekli test edilmesi ve 14,900 dolardaki 'balina' arz bölgesi" olarak sıralıyor. "Balina" terimi, büyük kripto varlıklarını kullanarak piyasayı manipüle edebilen kişi veya bir grubu ifade ediyor.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.11 artışla 16,306.06 dolara yükseldi ve haftalık kazanımı yüzde 5.47 düzeyindeydi. Bitcoin'in piyasa hacmi de 302.28 milyar dolar ile 300 milyar doların üzerine yükseldi.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 65'inin değeri düşerken, ilk 10 birimden 6 tanesi düşenler arasındaydı.Kripto para birmilerinde süren toparlanmanın etkisiyle 450 milyar doları aşan toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 12 milyar dolar artışla 463.83 milyar dolara ulaştı. Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 10 milyar dolarlık artışla 108.94 milyar dolardan, 118.98 milyar dolara yükseldi.Toplam 7,662 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,901 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 65.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 4.11 artışla 16,306.06 dolar,2.Ethereum yüzde 0.57 artışla 460.71 dolar,3.Tether yüzde 0.05 düşüşle 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.42 düşüşle 0.25 dolar,5.Chainlink yüzde 1.31 düşüşle 12.62 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 1.72 artışla 257.74 dolar,7.Litecoin yüzde 4.84 artışla 61.65 dolar,8.Binance Coin yüzde 0.49 düşüşle 27.84 dolar, 9.Polkadot yüzde 0.06 düşüşle 4.41 dolar,10.Cardano yüzde 0.88 düşüşle 0.10 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avrupa'daki düzenlemeye ilişkin bölümün "Sonuç" başlığı altında şöyle denildi: "Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority - EBA), Avrupa Birliği 'ndeki (AB) kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerin finansal istikrara getireceği risk anlamında nispeten sınırlı olduğunu düşünmektedir. Fakat diğer yandan, bu varlıklardan bazılarının tüketicilerin korunması, operasyonel esneklik ve piyasa bütünlüğü açısından oluşturduğu risklerin, şu anki AB finans yasaları kapsamında olmadığını görmektedir. "Ulusal bazda yapılan yasama faaliyetlerindeki güncel gelişmeler de eşit bir oyun alanı sağlanması konusunda riskleri arttırmaktadır. Kripto varlıkların denetimiyle ilgi başka bir problem de tutarlı bir muhasebe ve vergi uygulamasının olmamasıdır."Kurum Avrupa Komisyonu'na, kripto endüstrisi büyümesinin bu aşamada AB düzeyinde biraksiyon gerektirip gerektirmediğini değerlendirmek için bir maliyet/fayda analizi yapmasınıönermektedir. Ayrıca, AML/CFT (Kara Para Aklamaya ve Terörizmin Finansmanına Karşı Mücadele) risklerini azaltmak için FATF'nin (Mali Eylem Görev Gücü) güncel ve gelecekteki tavsiyeleri kullanılabilir.

"Bu sırada, EBA kripto varlık faaliyetleriyle ilgili olarak düzenleyici sınırları ve inovasyonları izlemeye devam edecek ve Avrupa Komisyonu'na bankaların bu varlıklara maruz kalma risklerinin işleyişi hakkında rapor verecektir. Belli ki, AB'nin kripto varlık endüstrisini tam olarak kapsayabilmesi için hala yapması gereken çok iş var ama bu konudaki güncel yaklaşım pozitiftir."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı