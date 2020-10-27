Bitcoin 13,400 dolarla 16 ayın yükseliğine çıktı

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, online odeme sistemi PayPal'ın açıklaması sonrası başlayan yükselişle 3,445 dolara kadar yükselerek, son 16 ayın en yüksek düzeyine çıktı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, online odeme sistemi PayPal'ın açıklaması sonrası başlayan yükselişle 3,445 dolara kadar yükselerek, son 16 ayın en yüksek düzeyine çıktı.

ABD merkezli, online ödeme sistemi PayPal geçen hafta yaptığı açıklamada, kendi sistemlerinin kullanılarak kripto para transferlerine izin vereceğini duyurdu.Gelişmelerle Bitcoin yüzde 1.92 artışla 13,445 dolar ile 24 Haziran 2019'dan bu yana en yüksek düzeye çıktı. Böylece, Bitcoin'in aylık yükselişi yüzde 24'ü bulurken, yılbaşından bu yana yükselişi de yüzde 86'ya çıktı ve toplam piyasa hacmi de 249 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı