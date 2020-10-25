Bitcoin 13,000 doların üzerinde

Kurumsal alımlar ve PayPal'ın kripto para transferlerine açılacağının yanında, artan üretim maliyetleri de kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'i 13,000 doların üzerine taşıdı.

Kurumsal alımlar ve PayPal'ın kripto para transferlerine açılacağının yanında, artan üretim maliyetleri de kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'i 13,000 doların üzerine taşıdı.

Kripto para piyasaları analisti Charles Edward'ın hesaplamaları, bir Bitcoin'in hazırlama maliyetinin Haziran ayında 11,000 doları bulduğunu gösteriyor. Analistlere göre, üretim maliyetinin hızlı artması nedeniyle Bitcoin madencileri, ürettikmeri birimleri satmaktan kaçınıyorlar; bu nedenle de artan talep ile fiyatlar yükseliyor.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.49 artışla 13,295 dolara yükseldi ve toplam piyasa hacmi 246.32 milyar dolar ile 250 milyar dolar sınırına yaklaştı. Bitcoin'in bir haftalık yükselişi de yüzde 17'yi buldu.Kripto para piyasalarda, haftanın son iş gününde 107.54 milyar doları bulan 24 saatlik işlem hacmi, hafta sonundaki zayıf işlemler nedeniyle 77.55 milyar dolara çekildi.

Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 34 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.Zayıf işlemlere karşın, piyasadaki genel yükselişin etkisiyle, toplam piyasa hacmi 402.51 milyar dolar ile uzun süredir ilk kez 400 milyar dolarğ aştı.Toplam 7,500 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,612 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 2.49 artışla 13,295.76 dolar,2.Ethereum yüzde 0.90 artışla 415.99 dolar,3.Tether yüzde 0.04 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.67 artışla 0.25 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 1.86 artışla 274.38 dolar,6.Chainlink yüzde 4.97 artışla 12.76 dolar,7.Binance Coin yüzde 0.76 artışla 30.90 dolar, 8.Litecoin yüzde 5.89 artışla 58.56 dolar,9.Polkadot yüzde 2.71 artışla 4.34 dolar,10.Cardano yüzde 0.52 düşüşle 0.10 dolardan işlem görüyordu. Önde gelen kripto para borsalarında tutulan Bitcoin miktarının 20 Ekim tarihi itibarıyla iki yıldan bu yana ilk kez 2.5 milyon adetin altına düşmesi, Bitcoin sahiplerinin "borsalardan uzaklaştığı" yorumlarına neden oluyor.CoinTelegraph'da yer alan bir analizde, Glassnode verilerinin Bitcoin miktarının çok azaldığını gösterdiği belirtilerek, "yatırımcılar, Bitcoin'e güvendikleri için paralarını soğuk cüzdanlarına taşıyor ve uzun vadeli yatırım hedefliyor" denildi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı