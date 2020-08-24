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Bitcoin 11,500 doların üzerinde

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.62 artışla 11,687.29 dolara yükseldi; böylece, piyasa hacmi de 215.85 milyar dolara çıktı.

Bitcoin 11,500 doların üzerinde
24.08.2020 08:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 08:25

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.62 artışla 11,687.29 dolara yükseldi; böylece, piyasa hacmi de 215.85 milyar dolara çıktı.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 34'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi Salı günü ulaştığı 383.74 milyar dolardan geri çekilerek indiği 364.63 milyar dolar düzeyinde hareket ediyor.Kripto para piyasalarında, Çarşamba günü 111.71 milyar dolar düzeyinde olan 24 saatlik işlem hacmi, Perşembe günü 99.65 milyar dolar ile 100 milyar doların da altına indikten sonra inişini sürdürerek 80 milyar doların da altına, 77 milyar dolara kadar indi.Toplam 6,540 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,983 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.62 artışla 11,687.29 dolar,2.Ethereum yüzde 0.58 artışla 392.56 dolar,3.XRP yüzde 1.28 artışla 0.28 dolar,4.Tether yüzde 0.07 düşüşle 1.00 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 2.29 artışla 289.42 dolar,6.Chainlink yüzde 1.25 düşüşle 15.11 dolar,7.Litecoin yüzde 3.86 artışla 61.23 dolar8.Bitcoin SV yüzde 1.13 artışla 195.97 dolar,9.Cripto.com Coin yüzde 2.36 artışla 0.17 dolar,10.Bunance Coin yüzde 0.84 artışla 22.21 dolardan işlem görüyordu.Kripto fonu yöneticisi Grayscale Investments analizinde, Bitcoin piyasasının, 2017 yılındaki rekor düzey öncesine benzediği ileri sürüldü. Grayscale'in hazırladığı raporda, mevcut Bitcoin fiyat değişiminin, 20,000 dolarlık fiyata ulaşılan, "tarihi boğa piyasası"nın başlamasından önceki 2016 döneminde olduğu gibi geliştiği belirtildi.Kripto para biriminin kullanım durumu, kısıtlı arzını ve artan enflasyona dikkat çekilen raporda, borsalarda tutulan Bitcoin miktarının azalarak, kısa vadeli spekülasyonlardan ziyade uzun vadeli yatırımlara dönüştüğü belirtiliyor.Raporda finansal riskten korunma fonu yöneticisi milyarder Paul Tudor Jones'un "Bitcoin, finansal puanlamada rakiplerinden yaklaşık yüzde 60 daha güçlü" sözlerine de yer verildi.

 


Kaynak: DHA

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