Bitcoin 11,000 doları aştı

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının kendi kripto para birimlerini çıkartma konusunu konuştuklarına ilişkin haberler üzerine Bitcoin 11,000 doları aştı.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının kendi kripto para birimlerini çıkartma konusunu konuştuklarına ilişkin haberler üzerine Bitcoin 11,000 doları aştı.

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in finansal hizmetler ve mobil ödeme şirketi Square'in, yaklaşık 50 milyon dolara karşılık gelen 4,709 Bitcoin satın aldığını açıklaması üzerine, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi erken saatlerde 11,000 dolar sınırına yaklaşmıştı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte 4.14 artışla 11,086 dolara yükseldi ve birimin piyasa hacmi 201.69 milyar dolar ile yeniden 200 milyar dolar sınırını aştı.Son 24 saatte ilk 100 birimin 97'si yükseldi ve ilk 10 birimin tamamı yükselenler arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi de 350.62 milyar dolar ile yaklaşık 10 günlük aradan sonra yeniden 350 milyar doları geçti.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 4.14 artışla 11,086.59 dolar,2.Ethereum yüzde 6.53 artışla 359.86 dolar,3.Tether yüzde 0.05 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 4.27 artışla 0.25 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 5.91 artışla 238.40 dolar,6.Binance Coin yüzde 6.05 düşüşle 28.46 dolar, 7.Polkadot yüzde 13.42 artışla 4.23 dolar,8.Chainlink yüzde 16.62 artışla 10.10 dolar,9.Crypto.com Coin yüzde 3.64 artışla 0.15 dolar,10.Litecoin yüzde 3.80 artışla 47.69 dolardan işlem görüyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı