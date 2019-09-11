Bitcoin 10 bin, piyasa hacmi 258 milyar dolar

11.09.2019 18:12

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmaların devam etmesiyle Bitcoin 10 bin 54 dolarla 10 bin 100 doların altına, piyasa hacmi de 258 milyar 379 milyon dolarla 260 milyar doların altına geriledi.

Toplam 20 bin 540 adet piyasada işlem gören, 2,703 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.92 düşüşle 10 bin 54 dolara geriledi ve 180 milyar 27 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.8'ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 85'i değer kaybetti ve söz konusu düşüşe yüzde 17.95 ile GXChain öncülük etti. En büyük 10'dan da yüzde 0.10 ile yalnızca Monero yükseldi.

Söz konusu görünümüne paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 258 milyar 379 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 53 milyar 348 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 1.92

2.Ethereum yüzde 1.39

3.Ripple yüzde 2.66

4.Litecoin yüzde 2.31

5.Litecoin yüzde 1.03

6.Tether yüzde 0.02

7.EOS yüzde 2.63

8.Binance Coin yüzde 3.80

9.Bitcoin SV yüzde 8.78 düşerken

10.Monero yüzde 0.10 yükseldi.

Kaynak: DHA