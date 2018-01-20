Bitcoin 10 Bin Doların Altına Düştü, Bir Ayda %50 Değer Kaybetti

Bitcoin'de Düşüş Sürüyor, En Yüksek Değerinin Yarısına Düştü



Bitcoin 10 Bin Doların Altına Düştü, Bir Yüzde 50 Değer Kaybetti.

Coinbase'e verilerine göre; Bitcoin 9,500 dolara kadar düştü ve Kasım ayından bu yana ilk kez $ 10,000'ın altına düştü ve 19 Aralık 2017'deki en üst değer noktası yani zirve değerinden sonra yarı yarıya değer kaybetti.

Güney Kore'nin kripto para üzerindeki kısıtlama planları sayesinde CES 2018'in başlamasından bu yana istikrarlı bir düşüş yaşandı. Ethereum, Ripple veya Dogecoin üzerine yatırım yapanlar ise değerlerini kısmen korumayı başarmış görünüyor. Ancak Kripto para dünyasında genel anlamda bir düşüşün olduğu gerçek.

Analistler ve sağ duyulu bir çok kişi balon gibi şişen yüksek düzeyde bir düzeltme zaten bekliyorlardı.

Kripto para üzerindeki baskılar giderek artıyor. Özellikle Çin gibi onbinlerce bilgisayarın madencilik için kullanıldığı yerlerde devletler, bunları ülke dışına çıkarmanın yollarını arıyor. Çin şu ana kadar pek çok yatırımcının yaşadığı şekilde, ekonomik bir krizin patlak vermesinden endişe ediyor. Beklenmeyen başka bir sorunda Ekran Kartı ve Bellek fiyatlarının hızla artışı.

Bitcoin piyasası son derece hassas ve bu alanda yatırım yapmaya çalışanlar dikkatli olmak zorunda.

Bitcoin 10 Bin Doların Altına Düştü



Coinbase

http://www.teknotalk.com/bitcoin-10-bin-dolarin-altina-dustu-61842/