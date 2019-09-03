Bitcoin 10 bin 500 doları aştı

03.09.2019 16:38

Kripto para birimleri piyasalarında etkili olan genel artış eğiliminin devam etmesiyle piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 10 bin 530 dolarla yeniden 10 bin 500 doların üzerine yükseldi.

Kripto para birimlerine yönelik küresel uygulamalar ve çalışmalar devam ederken, Hollanda Merkez Bankası (De Nederlandsche Bank) 10 Ocak 2020'den itibaren kripto para birimleri hizmetleri veren şirketlere kural ve düzenlemeler uygulanacağını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada ülke genelinde hizmet vermek isteyen şirketlerin bankadan onay almaları gerektiği belirtildi:

"Kripto para birimleri ve yasal para birimleri arasında işlem hizmeti ve kripto para cüzdanı servis sağlayıcıları gibi şirketlerin de Nederlandsche Bank'a kayıt olmaları gerekiyor."

Gelişmelerin ardından piyasadaki etkili olan artış eğilimin sürmesiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte 7.32 artışla 10 bin 587 dolara yükseldi ve 189 milyar 648 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 70.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,579 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden yüzde 0.49 ile yalnızca Tether'de düşüş görülürken, en büyük 100'den de 74'ü yükseldi ve söz konusu artışa yüzde 16.40 ile 30'uncu sıradaki V Systems öncülük etti.

Piyasa genelinde etkili olan artışa paralel olarak piyasa hacmi 269 milyar 79 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 62 milyar 31 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 7.32

2.Ethereum yüzde 3.37

3.Ripple yüzde 1.54

4.Bitcon Cash yüzde 3.72

5.Litecoin yüzde 5.20

7.Binance Coin yüzde 2.18

8.EOS yüzde 2.38

9.Bitcoin SV yüzde 2.34

10.Monero yüzde 5.20 yükselirken

6.Tether yüzde 0.49 düştü. (Grafik)

Kaynak: DHA