Bitci Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Hüseyin Çelik

Bitci Türkiye Kupası 2022 finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-72 yenerek 12'nci kez şampiyon oldu.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko 5'inci dakikada 8-3 öne geçti. Moerman ve Micic'in dış atışlarıyla rakibine karşılık veren Anadolu Efes, ilk çeyreği 16-14 önde bitirdi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

"Bitci Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, basketbolseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattı. Her iki takım da son dakikaya kadar ter dökerek başarılı bir mücadele örneği sergiledi. Fenerbahçe Beko'yu 72-86 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 12'nci kez müzesine götüren Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini tebrik ediyorum. Sahada fair play ruhunu göstererek bizlere unutulmaz bir final maçı yaşatan her iki takıma da teşekkür ediyor, bu güzelliklerin spor camiamızda artarak devam etmesini diliyorum."