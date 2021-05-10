Bitci Teknoloji, İspanya Futbol Federasyonu ile taraftar token projesini hayata geçiriyor
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Bitci Teknoloji, İspanya Futbol Federasyonu ile taraftar token projesini hayata geçiriyor

Bitci Teknoloji, İspanya Futbol Federasyonu ile taraftar token projesini hayata geçiriyor
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Bitci Teknoloji ile İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Milli Takımı'na yönelik bir taraftar token geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bitci Teknoloji ile İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Milli Takımı'na yönelik bir taraftar token geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bitci Teknolojiden yapılan açıklamaya göre, 3+2 yıllık anlaşma kapsamında Bitci.com logosu, İspanya Milli Takımı'nın antrenman formalarında da yer alacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bitci Teknoloji Kurucusu Çağdaş Çağlar, projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İspanya'nın, tüm futbolseverlerin hayranlıkla takip ettiği bir takım olduğunu vurgulayan Çağlar, şunları kaydetti:

"Bitci Teknoloji olarak, kendi geliştirdiğimiz blockchainimizle İspanya Milli Takımı'nın yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Daha önce Türkiye Basketbol Federasyonu ve McLaren Racing gibi kurumlarla yaptığımız anlaşmalarla, dünya basketbolunda ve Formula 1 organizasyonunda ilklere imza atmıştık. İspanya Futbol Federasyonu ile imzaladığımız bu anlaşma kapsamında, bu kez de dünya futbolunda ilk kez bir milli takım, taraftar token projesini hayata geçirmiş olacak. Bu doğrultuda, söz konusu iş birliğini Bitci Teknoloji'nin küresel yolculuğu için de bir milat olarak görüyoruz. Ortaya koydukları bu değerli vizyon için de başta İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Luis Manuel Rubiales Bejar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum."

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ise "Teknolojinin sınırında olmak bir onur ve Bitci ile olan bu ortaklık, dünya çapında İspanya Milli Takımı taraftarlarıyla daha fazla sinerji ve bağ kurmaya devam etmemizi sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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