"Bitci.com" TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsoru oldu
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"Bitci.com" TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsoru oldu

'Bitci.com' TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsoru oldu
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Bitci Teknoloji'nin, Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsorluğunu yapacağını duyurdu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Bitci Teknoloji'nin, Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsorluğunu yapacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İspanya Futbol Milli Takımı, McLaren Racing, Glasgow Rangers, Real Betis gibi dünyaca ünlü takımlarla iş birliğinde bulunan Bitci Teknoloji, Denizli, Bursa, Bolu ve Düzce'de organize edilecek 4 yarıştan oluşan kupaya isim sponsorluğu yapacak.

Kupa, 25-26 Eylül tarihlerinde Denizli'de, ilk ayak ile başlayarak, Bursa Alternatif Sporlar, Bolu Offroad ve Düzce Offroad Kulübü tarafından düzenlenecek yarışla tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Yönetim olarak yapmış olduğumuz başarılı çalışmalar neticesinde Bitci.com'un, McLaren takımı ile Formula 1'deki iş birliğinin ardından, ülkemizde de otomobil sporlarına destek vermesinden çok mutlu olduk. Otomobil sporlarının yükselen değerlerinden bajanın, bu destek sayesinde kısa sürede çok daha hızlı gelişeceğine inancımızla, bu iş birliğinin sporumuza hayırlı olmasını diliyor, Bitci.com'a teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bitci Teknoloji Kurucusu Çağdaş Çağlar ise şirket olarak sporun birleştirici gücüne sonuna kadar inandıklarını belirterek, "Bu kapsamda ülkemizde farklı spor branşlarını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizi Formula 1 organizasyonunda temsil eden ilk ve tek Türk şirket olarak, otomobil sporlarının ülkemizde de hak ettiği ilgiyi görmesi ve baja gibi branşların daha büyük kitlelere ulaşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

-"Bitci.com TOSFED Baja Kupası" takvimi şöyle :

25-26 Eylül - Denizli

16-17 Ekim - Bursa

13-14 Kasım - Bolu

4-5 Aralık Düzce

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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