THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasından koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Bitci Baskonia- Anadolu Efes maçı 8 Mart'ta oynanacak.

Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta oynanması planlanan ancak kononavirüs vakaları nedeniyle ertelenen müsabaka 8 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.