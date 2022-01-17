Bitci Baskonia-Anadolu Efes maçı 8 Mart'ta oynanacak - Haberler Spor
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Bitci Baskonia-Anadolu Efes maçı 8 Mart'ta oynanacak

Bitci Baskonia-Anadolu Efes maçı 8 Mart'ta oynanacak
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasından koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Bitci Baskonia-Anadolu Efes maçı 8 Mart'ta oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasından koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Bitci Baskonia- Anadolu Efes maçı 8 Mart'ta oynanacak.

Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta oynanması planlanan ancak kononavirüs vakaları nedeniyle ertelenen müsabaka 8 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Ocak, Mart, Spor, Haber

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