Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko - Haberler
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Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

AA, Sergen Sezgin - Spor
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Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nda finalin adı Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final karşılaşmaları TOFAŞ Spor Salonu'nda sona erdi.

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef mücadele etti. Sarı-lacivertli ekip, rakibini 64-49 mağlup ederek ilk finalist oldu.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Anadolu Efes ile Darüşşafaka kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Anadolu Efes, 96-71'lik farklı skorla kazanmayı bildi.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final müsabakası, TOFAŞ Spor Salonu'nda 20 Şubat Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.

AA / Sergen Sezgin - Spor

Türkiye Kupası, Anadolu Efes, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Haberler

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