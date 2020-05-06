Bitay, Sizi Türkiye'nin En Büyük Kripto Para Yarışmasına Davet Ediyor, Üstelik Hesap Açan Herkese Harcanabilir Kripto Para Hediye

Bitcoin ve diğer kripto paralara ilgi duydunuz ancak yeterince bilginiz olmadığı için risk almak istemediyseniz, bu ödüllü yarışma tam da size göre.

Başlangıçta 10 bin dolar değerindeki sanal bir portföye sahip olup, 15 Mayıs'tan itibaren 15 gün boyunca hiç bir risk almadan alım satım yaparak kripto paraları öğrenme imkanınız olacak. Ayrıca, Türkiye'deki tüm yarışmacılar arasındaki başarı durumunuzu da anlık olarak görebileceksiniz.

Yarışmaya arkadaşlarınızıda davet edebilir ve aynı dönemde aynı piyasa koşullarında kimin daha başarılı olacağını karşılaştırabilirsiniz. Üstelik her bir davetinizde, hem davet ettiğiniz arkadaşınız hem de siz 5 BTY kazanırsınız. Kazandığınız BTY'leri de D&R, Getir, HepsiBurada ve Trendyol gibi Türkiye'nin en sevilen markalarında harcayabilirsiniz.

Yarışma sonunda portföyündeki 10 Bin dolar değerindeki sanal parayı en fazla artırarak dereceye giren ilk 10 kişi ise büyük ödüllerden kazanacak.

Birinci 5.000 TL değerinde 5.000 BTY harcama kartı,

İkinci 3.000 TL değerinde 3.000 BTY harcama kartı,

Uçüncü 2.000 TL değerinde 2.000 BTY harcama kartı,

4. ile 10. sıralarda bitiren yarışmacılara ise 500 TL değerinde 500 BTY harcama kartı hediye edilecektir.

https://www.bitay.com/bitay-game adresinden kaydınızı hemen yapabilirsiniz. Ayrıca, yarışmaya katılan herkes Bitay Akademi'den ücretsiz "Dijital Paralara veTeknik Analize Giriş" online eğitim seti kazanır. Kazandığın ödülleri nasıl harcayabilirsin?

Cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik ürünlerden giyim ve tekstil ürünlerine, market alışverişinden kitap ve kırtasiye alışverişinize kadar pek çok alışverişinizde Harcama Kartları geçerlidir. D&R'dan Getir'e, Hepsi Burada'dan ve Trendyol'a kadar pek çok farklı markada geçerli olan harcama kartlarını kazanabilmek için sizde Bitay'da hesap açıp Bitay Game ile şansınızı deneyebilirsiniz..

Finans ve yatırım teknolojileri alanında uzun yıllar çalışmış, uzman bir ekibin geliştirdiği Bitay, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle bir ARGE projesi olarak 2018 yılında hayata geçmiştir. (Proje Kodu: TRK003 Blockchain ve BSTB Proje Kodu: 051529)

Türkiye'de geliştirilip, 19 farklı dilde 50'ye yakın kripto para biriminde dünya standartlarında hizmet veren Bitay, mobil uygulamaları üzerinden de en gelişmiş¸ özellikleri ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Kullanıcılar QR kod ile saniyeler içinde arkadaşlarına kripto para gönderebiliyor veya isteyebiliyorlar. Ayrıca, SMS, email kullanarak ya da telefon rehberinden kişi seçerek de, ücretsiz olarak kripto para gönderme veya onlardan isteme seçenekleri de yine Bitay kullanıcılarına sunulan ücretsiz hizmetlerden bazıları.