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BİT PAZARINDA SATILAN ANTİKALAR İLGİ GÖRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde açılan ikinci el pazarında antikadan cep telefonlarına, kıyafetten ayakkabıya kadar ikinci el olan eşyalar satışa sunuluyor.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde açılan ikinci el pazarında antikadan cep telefonlarına, kıyafetten ayakkabıya kadar ikinci el olan eşyalar satışa sunuluyor. İhtiyacını düşük maliyetle gidermek isteyen vatandaşların rağbet ettiği pazarda, hiç kullanılmamış, paketi açılmamış eşyalar da satılıyor. Antika eşyalar ise vatandaşların en rağbet ettiği ürünler arasında yer alıyor.

İnegöl'de kurulan, ikinci el ve ucuz eşyaların satıldığı pazar, renkli görüntülere sahne oluyor. Ucuza alışveriş imkanı sağlayan pazarda, eski ev aletlerinden tamir araçlarına, hurdalardan antikalara kadar çok sayıda satılık ürün bulunuyor. Pazarı gezen vatandaşlar uygun fiyatlarla alışveriş yapmanın keyfine de varıyor. Alışveriş yapmayıp sadece gezmek için bile pazara gelenler var.

Bazı tezgahlarda ise asırlık eşyalar satışa sunuluyor.

Pazarda tezgah açan esnaflardan Gündüz Alptekin, 'Perşembe günü kurulan pazarımızda antika ve ikinci el eşyalar satılır. Burada birçok yerde bulamayacağınız, hatta büyükşehirlerde bir bulamayacağınız değerli antikaları ve ikinci el eşyaları bulma şansınız var. Daha önce Cumartesi günü kurulduğu için insanlarımız Perşembe günü kurulduğunu bilmiyor. Piyasadan daha ucuz, hem de düzgün ve kaliteli ürünlerimiz var. Herkesi bekliyoruz. Herkesin bilmesi ve bu pazarı tercih etmesi için pazarımızdan faydalanmalarını istiyoruz' dedi.

BİT PAZARINDA SATILAN ANTİKALAR İLGİ GÖRÜYOR

BİT PAZARINDA SATILAN ANTİKALAR İLGİ GÖRÜYOR

BİT PAZARINDA SATILAN ANTİKALAR İLGİ GÖRÜYOR

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