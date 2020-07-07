BISTECH'te yeni dönem
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BISTECH'te yeni dönem

Borsa İstanbul piyasalarının alım-satım ve takas işlemlerinin yapıldığı BISTECH Sistemi'nin yeni sürümüne dün itibariyle geçildiği açıklandı.

BISTECH'te yeni dönem
07.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:17

Borsa İstanbul piyasalarının alım-satım ve takas işlemlerinin yapıldığı BISTECH Sistemi'nin yeni sürümüne dün itibariyle geçildiği açıklandı.

Borsa İstanbul piyasalarının alım-satım ve takas işlemlerinin yapıldığı BISTECH Sistemi, ürün ve hizmet çeşitliliğini artırma ve piyasadan gelen talepleri karşılama hedefleri doğrultusunda geliştirilen yeni sürümüne 6 Temmuz 2020 (dün) tarihinde geçiş yaptı. Yeni sürümde, işlem sisteminde ve işlem sistemine bağlantı kanallarında yapılan performans iyileştirmeleri yapıldığı kaydedildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Borsa İstanbul, 2015 yılında geçişi yapılan BISTECH Sistemini ( Borsa İstanbul piyasalarının alım-satım ve takas işlemlerinin yapıldığı platform) ürün ve hizmet çeşitliliğini artırma ve piyasadan gelen talepleri karşılama hedefleri doğrultusunda geliştirdi. 6 Temmuz 2020 tarihinde ise BISTECH 2.11 versiyonu olarak adlandırılan yeni sürümüne geçiş yaptı. Yeni sürümde, işlem sisteminde ve işlem sistemine bağlantı kanallarında yapılan performans iyileştirmeleriyle en hızlı BISTECH deneyimi başlıyor. BISTECH teknolojisi kesintisiz işlem, işlem öncesi risk yönetimi ve çoklu platform iyileştirme ve geliştirmeleri ile hızlı ve güvenilir olmaya devam ediyor.

BISTECH 2.11 versiyonunda yer alan gelişmeler ve değişikliklerini içeren duyuru Borsa İstanbul Üyeleri, Veri Yayın Kuruluşları ve Üyelere Yazılım Sağlayan Kuruluşlar ile paylaşılmıştır. Borsa İstanbul BISTECH teknolojisi ve son sürüm ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için www.borsaistanbul.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz."

(İHA)

Kaynak: İHA

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