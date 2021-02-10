BIST1000 yüzde 0.61 artışla başladı, dolar 7.08 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.61 artışla 1,553.41 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.68, BIST Mali Endeks yüzde 0.64, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 artıdaydı.

Olumlu açıklanan bilançolar, aşılamanın ABD'de ve dünyanın diğer yerlerinde hızlanabileceği, politika yapıcıların açıklayacağı canlandırma önlemlerine ilişkin iyimserliğin, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasıyla, dolar başlıca para birimleri karşısında geriledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0584 lira ve en yüksek 7.0894 lirayı gördükten sonra, 7.08 – 7.09 lira aralığında,euro en düşük 8.5518 lira ve en yüksek 8.5978 lirayı gördükten sonra, 8.59 – 8.60 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7505 lira ve en yüksek 9.7983 lirayı gördükten sonra 9.78 – 9.79 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20747 - 1.21306 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21265 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Banka ve holdinglerde yabancı alışı…" başlıklı günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları yeni zirveler kovalamaya devam ediyor. ABD vadelilerindeki yükselişi arakasına alan Asya borsalarında güçlü bir seyirle güne başlıyoruz. "Aşılama sürecinin iyi gitmesi, ekonominin açılması beklentisi, 1.9 trilyon dolarlık Ek Mali Paket tasarısının 22 Şubat'ta yasalaşacağı ümidi risk iştahını destekliyor."ABD tahvil piyasasında hafta başındaki sert yükseliş sonrası sakin bir seyir görülüyor. Bugün açıklanacak enflasyon verisi tahvil faizlerindeki yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda ipuçları verecek. Faizlerde hızlı bir artış olmadığı müddetçe hisse senetlerinin yükselişini sürdürmesini bekliyoruz."Borsa İstanbul uzun bir aradan sonra dünyayı yenmeye başladı. MSCI Türkiye yüzde 2.0 artışla gelişmekte olan ülkelerin üç katına yakın arttı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı