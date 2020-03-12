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Avrupa Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi

BIST100 yüzde 7.26 düştü, dolar 6.30 lirayı gördü

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde 92 bin 854 puan ile 99 bin 27 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 7.26 düşüşle 93 bin 639 puanda kapandı.

12.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:19
BIST100 yüzde 7.26 düştü, dolar 6.30 lirayı gördü

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde 92 bin 854 puan ile 99 bin 27 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 7.26 düşüşle 93 bin 639 puanda kapandı. BİST Bankacılık Endeksi de, 127 bin 620 puan ve 134 bin 991 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 7.69 düşüşle 127 bin 778 puanda kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.90 artarak 12.05 düzeyine yükselirken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek 11.09 düzeyinde.

Kapanışa doğru;dolar en düşük 6.2064 lira ve en yüksek 6.3037 lirayı gördükten sonra, 6.28 – 6.29 lira aralığında,euro en düşük 6.9880 lira ve en yüksek 7.0740 lirayı gördükten sonra, 6.99 – 7.00 lira aralığında,sterlin en düşük 7.8981 lira ve en yüksek 8.0006 lirayı gördükten sonra 7.92 – 7.93 lira aralığında hareket ediyor.Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00'da sabit tuttu. ECB'den yapılan açıklamada refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00'da, marjinal faizin yüzde 0.25'te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50'de sabit tutulduğunu duyurdu.ECB Yönetim Kurulu, bankacılık sisteminde ya da para piyasalarında bir "likidite sıkıntısı" görülmese de, daha fazla uzun vadeli yeniden finansman operasyonlarıyla, ihtiyaç olduğu anda devreye girecek bir, "acil likidite desteği"nin sağlanacağını açıkladı.ECB, hanelere ve şirketlere ucuz kredi verebilmeleri için bankalara ucuz para sağlayacağını, var olan imkanlar kapsamında sağladığı paranın maliyetini de düşüeceğini açıkladı.Merkez bankası buna ek olarak devlet ve şirket tahvili alım programının büyüklüğünü geçici bir süre 120 milyar euro artırdı.Faiz kararının ardından basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Christine Lagarde, hükümetleri Covid-19 salgını karşısında "zamanında harekete geçmeye" çağırdı. Covid-19 salgınının "kaydadeğer ekonomik etkisi" olacağını da vurgulayan Lagarde, "virüse karşı azimli ve koordineli yanıt verilmesi gerektiğini" vurguladı.G20 ülkelerinin toplam Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesi geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki yüzde 0.8 düzeyinden, yüzde 0.6'ya daraldı.Ekonomik İşbirliği kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerine göre, 20 ülkenin içinde, Türkiye, Güney kore ve Çin'in ekonomilerinde büyüme artarken, Endonezya, Hindistan ve ABD'de yatay gelişti ve diğer ülkelerde ise düştü.

 


Kaynak: DHA

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