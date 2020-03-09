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Borsa İstanbul, Ekonomi

BİST100 yüzde 5.54 düştü; dolar 6.11 lirada

Güne yüzde 2.79 düşüşle 106 bin 539 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 101 bin 995 puanı ve en yüksek 106 bin 585 puanı gördükten sonra yüzde 5.54 düşüşle 103 bin 524 puandan kapandı.

09.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:21
BİST100 yüzde 5.54 düştü; dolar 6.11 lirada

Güne yüzde 2.79 düşüşle 106 bin 539 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün içinde en düşük 101 bin 995 puanı ve en yüksek 106 bin 585 puanı gördükten sonra yüzde 5.54 düşüşle 103 bin 524 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi ise gün içi en düşük 138 bin 500 puanı ve en yüksek 148 bin 87 puanı gördükten sonra 6.46 düşüşle 138 bin 528 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.50 artışla  11.90'a çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de yüzde 2.84 artarak 11.24 düzeyine yükseldi.Gün sonu işlemlerde;dolar en düşük 6.0915 lira ve en yüksek 6.2064 lirayı gördükten sonra 6.11 – 6.12 lira aralığında,euro en düşük 6.9145 lira ve en yüksek 7.1073 lirayı gördükten sonra 6.99– 7.00 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.9677 lira ve en yüksek 8.1236 lirayı gördükten sonra 8.03– 8.04 lira aralığında hareket ediyor.


Kaynak: DHA

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