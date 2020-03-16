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Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

BIST100 yüzde 3.49 düşüşle başladı, dolar 6.34 lirada

Küresel piyasalarda sert düşüşler yaşanırken, Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 3.49 düşüşle 92 bin 246 puanda başladı.

16.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:00
BIST100 yüzde 3.49 düşüşle başladı, dolar 6.34 lirada

Küresel piyasalarda sert düşüşler yaşanırken, Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 3.49 düşüşle 92 bin 246 puanda başladı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri Cuma günü yüzde 11.98 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu.

ABD Merkez Bankası'nın, bu hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını beklemeden faizi 100 bazpuan indirmesine karşın, iç piyasada dolar 6.30 liranın üzerinde tutunuyor.Açılışta;dolar en düşük 6.2780 lira ve en yüksek 6.3429 lirayı gördükten sonra, 6.34 – 6.35 lira aralığında,euro en düşük 6.9931 lira ve en yüksek 7.0833 lirayı gördükten sonra, 7.07 – 7.08 lira aralığında,sterlin en düşük 7.7530 lira ve en yüksek 7.8595 lirayı gördükten sonra 7.84 – 7.85 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın, "Olağanüstü önlemler gerektiren olağanüstü zamanlar" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dün akşam saatlerinde Fed olağanüstü toplanarak 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 0.0'a çekti. Faiz indirimlerine ek olarak 700 milyar dolarlık ilave varlık alımı, zor durumdaki bankalara likidite penceresinden fonlama, munzam karşılık oranlarında indirim ve diğer gelişmiş ülke Merkez Bankaları'nın dolar ihtiyacını karşılamak için swap imkanını içeren adımlar da attı.Powell'ın toplantıda eksi faizi düşünmediklerini söylemesi faiz silahının tamamen kullanıldığı anlamına geliyor. (ABD Bankaları için eksi faizin olamayacağı olumlu bir haber). Varlık alımları sadece hazine bonoları ve mortgage'a dayalı kıymetleri içerdiğinden, zor durumdaki şirketlere ve nakit ihtiyacı olan hane halkına doğrudan bir etkisi olmayacak."Büyük bankaların ise likidite penceresi imkanını kullanması beklenmiyor. Karşılık oranlarındaki indirimin de kredi büyüme oranlarını mevcut ortamda arttırması zor gözüküyor. Avrupa, İngiltere, Japonya ve İsviçre Merkez Bankaları ile swap adımının dolar likiditesisağlanması açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz."Öte yandan bu sabah açıklanan verilerde Çin'de yüzde 4.0 gerilemesi beklenen perakende satışlarda yüzde 20.5 gerileme olmuş. Gıda, içecek ve ilaç dışında tüm alt kalemler ekside. İşsizlik oranı ise yüzde 5.0 seviyesinden yüzde 6.2'ye yükselmiş görünüyor. Sanayi üretimi ise yüzde 13.5 gerilemiş. Sabit yatırımlarda düşüş yüzde 24.5 (2008 krizinde dahi azalma olmamıştı)."Bu rakamlar 1.Ç'te daralmanın kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor. Çin verisi önümüzdeki dönemde Avrupa verilerine ışık tutması açısından da endişe verici."Toparlamak gerekirse virüs vakalarının Nisan sonu veya Mayıs ayında tepe yapacağı ve inişe geçeceği ve ekonomilerdeki daralmanın 2çeyrekle sınırlı kalıp sonra hızlı bir şekilde toparlayacağı bir senaryoda alınan olağanüstü likidite önlemleri tüm riskli varlıkların fiyatlarınıyukarı çekecek."Fakat ne yazık ki henüz bu senaryonun gerçekleşeceğine dair belirsizlikler devam ediyor. Dolayısıyla, oynaklığın yüksekolacağı bir haftaya daha giriyoruz."Bu sabah itibarı ile Cuma günkü hızlı yükselişin ardından S&P vadelileri yüzde 5.0'e yakın düşüşte, Asya piyasalarında ise yüzde 1.5 ile yüzde 3.0 arasında düşüşler var."BIST'de de küresel satışları takiben satıcılı bir açılış görebiliriz. Likidite adımlarının genel anlamda ABD doları için negatif altın

için olumlu olabileceğini düşünüyoruz."


Kaynak: DHA

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