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Borsa İstanbul, Sterlin, Türkiye, Ekonomi

BIST100 yüzde 3.21 düşüşle açıldı, dolar 6.57 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 3.21 düşüşle 83 bin 44 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.36, BIST Mali Endeksi yüzde 3.86 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.86 düşüşle açıldı.

23.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:00
BIST100 yüzde 3.21 düşüşle açıldı, dolar 6.57 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIS100), yüzde 3.21 düşüşle 83 bin 44 puanda, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.36, BIST Mali Endeksi yüzde 3.86 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.86 düşüşle açıldı.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.83 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 530 puanı aştı. CDS'ler yılbaşında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puandaydı. 

Küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşlere bağlı olarak nakde geçişin hız kazanmasıyla yükselen dolar, sterlin karşısında 35 yılın, euro karşısında da üç yılın en yükseğine çıkarken, iç piyasada da 6.57 lirayı gördü.Açılış işlemlerinde;dolar en düşük 6.5266 lira ve en yüksek 6.5762 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,euro en düşük 6.9716 lira ve en yüksek 7.0786 lirayı gördükten sonra, 7.07 – 7.08 lira aralığında,sterlin en düşük 7.5596 lira ve en yüksek 7.7039 lirayı gördükten sonra 7.69 – 7.70 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Hayatta kalmaya çalışmak" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Korona salgının yayılma hızındaki artış ve alınan önlemlerin ekonomi üzerindeki etkisinin yıkıcı olacağına yönelik işaretlerle haftaya başlıyoruz. Açıklanan devasa ekonomik paketlere rağmen ABD, Avrupa vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlar hız kesmiyor."Türkiye salgına karşı aldığı önlemleri artırıyor. Uzaktan eğitim süreci, lokanta ve kafeteryaların 'eve teslim' veya 'gel-al' benzeri yöntemlerle hizmete geçilmesi, 65 yaş üzerinin zorunda olmadıkça sokağa çıkmasının yasaklanması, yurtdışı uçuşların asgariye indirilmesi, alışveriş merkezlerinin gönüllü olarak kapatılması, salgının yayılma hızının sınırlanması için doğru yönde atılmış adımlar."Salgının ekonomik maliyetinin özellikle ikinci çeyrekte yıkıcı olması bekleniyor. Ulaştırma, turizm, konaklama, eğlence, perakende gibi hizmet sektörü alanlarından başlayarak neredeyse tüm sektörlere yayılan bir durgunlukla karşı karşıya kalacağız."Türkiye'de istihdamın yüzde 70'inden fazlasını küçük orta boy işletmeler yaratıyor. Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 55'ini karşılıyor. "Bu iki kesimdeki daralma işsizliği artırarak geliri düşürerek yılın ikinci çeyreğimde sert bir daralmaya yol açabilir."Nakit bazlı desteğin sınırlı olduğu bir paketle daralan bir ekonomide yapabilecekleriniz sınırlı. Açıklanan paketi ekonomiye can suyu vermek için atılmış bir ilk adım olarak görüyor devamının zorunlu olarak geleceğine inanıyoruz."ABD ve Avrupa vadelileri Borsa İstanbul'un yüzde 2-3 civarında bir kayıpla açılacağına işaret ediyor. 

"Korkunun hakim olduğu öngörülebilirliğin çok azaldığı bir ortamda değerlemelerin cazip olması düşüşün sınırlanması için yeterli olmuyor. Önceliğin para kazanmak değil hayatta kalmak olduğu bir dönemdeyiz."


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 3.21 düşüşle açıldı, dolar 6.57 lirada - Ekonomi
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