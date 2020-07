BIST100 yüzde 3.13 yükseldi, dolar 6.85 lirada Küresel piyasalarda Covid-19 aşısına ilişkin haberlerin yarattığı iyimserlikle yaşanan alım dalgasının yansıdığı Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) haftanın ilk gününü yüzde 3.0'ün üzerinde artışla tamamladı.

Küresel piyasalarda Covid-19 aşısına ilişkin haberlerin yarattığı iyimserlikle yaşanan alım dalgasının yansıdığı Borsa İstanbul Endeksi de (BIST100) haftanın ilk gününü yüzde 3.0'ün üzerinde artışla tamamladı.

BIST100 yeni haftanın ilk işlem gününde, 116 bin 125 puan ve 118 bin 398 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 3.13 artışla 118 bin 398 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.74, BIST Mali Endeks yüzde 3.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.84 artıdaydı.

Rusya'daki Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği, dünyanın ilk Covid-19 aşısının, Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi'ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı açıklandı. Pfizer ve Biontech firmalarının da aşı testlerinde yeni aşamaya geçtiklerini açıkladılar. Ayrıca, Gilead Siciences şirketinin de, Covid-19 tedavisine ilişkin remdesivir araştırmalarından olumlu sonuçlar alındığını açıklaması da hisselerdeki artışları destekledi.Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2.04 ya da 450 puan birden yükselirken, Çin'de Shanghai Composite Endeksi yüzde 1.97, Shenzhen Composite Endeksi yüzde 1.99 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.21 gibi yüksek oranlarda yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi de yüzde 1.71 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.82 yükseldi.Almanya'da DAX seanslara, yüzde 1.45 artışla başlarken, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 1.01 ve Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi yüzde 0.83 yükseldi.ABD'de piyasaların açılışında Dow Jones Endeksi yüzde 0.84 ve S&P 500 Endeksi de yüzde 0.81 yükseldi. ABD'de Nasdaq 100 Endeksi de açılışta yüzde 1.04 tırmandı.Cari işlemler açığı Mayıs ayında, 3 milyar 764 milyon dolara yükseldi.Merkez Bankası'nın ( TCMB ) verilerine göre, geçen yılın Mayıs ayında 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 764 milyon dolar açık gerçekleşti.Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolara çıktı.TCMB açıklamasında, "Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 389 milyon dolar artarak 2 milyar 734 milyon dolarna ulaşması ve geçen yılın Mayıs ayında 2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 33 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu" denildi.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 525/535 düzeyindeydi. Cuma günü işlem olmayan gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise son işlemde yüzde 12.75 düzeyindeydi.Uzun süredir dar bir bantta dalgalı bir gelişme izleyen dolarda 6.86 lira düzeylerinin yakınlarında fiyatlamalar yeni haftanın ilk işlemlerinde de sürdürüldü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8452 lira ve en yüksek 6.8729 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.7554 lira ve en yüksek 7.8037 lirayı gördükten sonra, 7.88 – 7.81 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6486 lira ve en yüksek 8.7014 lirayı gördükten sonra 8.66 – 8.67 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1300 - 1.1368 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1366 düzeyindeydi.Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 9.54 düzeyinden yüzde 10.22'ye, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 9.03'ten, yüzde 9.33'e yükseldi.Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi verilerine göre, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de değişmeyerek yüzde 8.38 düzeyinde kaldı.TCMB anketi sonuçlarına göre, yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi de, bir önceki anket dönemindeki 6.99 liradan, bu anket döneminde 7.02 liraya yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de aynı dönemde bir 7.22 liradan, 7.26 liraya çıktı.Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi de, önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde "-1.3" olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi de aynı dönemde yüzde 4.6'dan yüzde 4.7'ye çıktı.BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 7.88'den, yüzde 7.98'e, aynı dönemde TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de ay sonu beklentisi yüzde 7.76'dan yüzde 7.74'e geriledi.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8.00 ve yüzde 8.25 olarak gerçekleşti.Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.48'den, bu anket döneminde yüzde 10.95'e yükseldi.Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11.12 ve yüzde 11.69 oldu.

Kaynak: DHA