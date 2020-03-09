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Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

BİST100 yüzde 2.79 düşüşle açıldı, dolar 6.14 lirada

Cuma gününü 1.98 düşüşle 109 bin 600 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.79 düşüşle 106 bin 539 puandan başlarken BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 3.49 düşüşle 142bin 921 puandan açıldı.

09.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:09
BİST100 yüzde 2.79 düşüşle açıldı, dolar 6.14 lirada

Cuma gününü 1.98 düşüşle 109 bin 600 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.79 düşüşle 106 bin 539 puandan başlarken BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 3.49 düşüşle 142bin 921 puandan açıldı.

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Covid-19'un arz ve talep şoklarına yol açtığını belirterek, salgının yılın ilk yarısında pek çok ülkenin  ekonomik büyümesine zarar vereceğini öngörerek G20 ekonomileri için 2020 yılı temel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

G20 için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 2.4'ten 2.1'e içinden Moody's, Çin için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 5.2'den 4,.8'e ve ABD için yüzde 1.7'den 1.5'e indirirken, Türkiye için tahminini deyüzde 3.0'dan 2.5'e düşürdü.St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Covid-19 nedeniyle ABD ekonomisinin bir yavaşlama ile karşı karşıya kalabileceğini, ancak en kötü  sonuçtan hala kaçınılabileceğini söylediTahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 11.61 ve 10.93 düzeyinde.Açılışta: dolar en düşük 6.0950 lira ve en yüksek 6.2064 lirayı gördükten sonra, 6.14 - 6.15 lira aralığında,euro en düşük 6.9145 lira ve en yüksek 7.1073 lirayı gördükten sonra, 7.00 -7.01 lira aralığında,sterlin en düşük 7.9677 lira ve en yüksek 8.1236 lirayı gördükten sonra 8.04 - 8.05 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın, "Petrolde fiyat savaşı, İtalya'da karantina, piyasalar haftaya yeni bir panik dalgası ile başlıyor " başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kararına uymayacağını açıklamasının ardından Suudi Arabistan sattığı petrolün fiyatını  8 dolar düşürerek Brent'in 10 dolar altına çekti."Bu sabah itibarı ile Brent petrol yüzde 30'a yakın kayıpla 32 dolar civarında işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki sert çöküş İtalya'nın 16 milyon kişinin yaşadığı, karantina kelimesinin çıkış yeri olan Venedik'i de içine alan, Lombardy bölgesini karantinaya alması ile birleşince, piyasalarda yeni bir panik satış dalgasını tetikledi."Petrol fiyatlarında 10 dolarlık düşüşün Türkiye'nin cari açığını yaklaşık 4 milyar dolar azalttığı düşünüldüğünde, lira varlıkların bugün en azından petrol üreticisi olan GOÜ (Gelişmekte olan ülke)   varlıklarına göre olumlu ayrışabileceğini düşünüyoruz."Öte yandan, küresel piyasalarda riskten kaçış, Türkiye gibi yurtdışı fonlama ihtiyacı yüksek olan GOÜ'lerin risk primini arttırıyor."Nitekim, ABD doları, Ruble ve Güney Afrika Rand'ına karşı bu sabah itibarı ile, sırasıyla yüzde  6 ve yüzde 3.5 primli işlem görürken, dolar/ lira paritesindeki artış yüzde 1.4 ile sınırlı."Bugün BIST'in küresel piyasalardaki sert satışları takiben yüzde 2.5 - yüzde 3.0 civarında bir düşüşle açılış yapabileceğini düşünüyoruz."Petrol fiyatlarındaki sert düşüş özellikle petrol üreticisi ülkelerde iş yapan taahhüt şirketlerini olumsuz etkileyebilir (TKFEN ve ENKA).Petrol fiyatlarındaki düşüşten normal zamanlarda en olumlu etkilenen havayolu sektöründe ise virüsün yarattığı talep şokunun olumsuz etkisinin yakın vadede ağır basacağını düşünüyoruz."

 


Kaynak: DHA

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