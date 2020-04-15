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Borsa İstanbul, Ekonomi

BIST100 yüzde 2.73 düştü, dolar 6.89 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.40 artışla 98 bin 944 puanda başladığı gün içinde 94 bin 602 puan ile 99 bin 44 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 2.73 düşüşle 95 bin 854 puanda kapandı.

15.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:11
BIST100 yüzde 2.73 düştü, dolar 6.89 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.40 artışla 98 bin 944 puanda başladığı gün içinde 94 bin 602 puan ile 99 bin 44 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 2.73 düşüşle 95 bin 854 puanda kapandı. Çarşamba gününü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.99, BIST Mali Endeksi yüzde 4.55, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.92 düşüşle tamamladı.

Ünlü Menkul Değerler DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'dan Murat Akyol, "Borsa İstanbul momentum kazanıyor" başlıklı yorumunda şu değerendirmeyi yaptı:

"Paskalya tatilinin sona ermesi ile birlikte yurtdışında kapalı piyasanın kalmayışı beklediğimiz gibi borsalara momentum kazandırırken Çin'den gelen verilerin ortaya koyduğu tablonun öngörüldüğü kadar kötü olmayışı değer kazanımlarının destek bulmasını sağlıyor. Teknik açıdan bakıldığında ise 95 bin seviyesinin aşılmasının ardından momentum kazanan endeks bir sonraki hedef olarak gördüğümüz 97,500'ü de geride bırakmayı başardı. Kısa vadeli teknik göstergelerdeki sinyalleri de göz önünde bulundurarak endeksin hareket alanının 200 günlük hareketli ortalamaya da yakın bir nokta olan 105.000'e doğru genişlediğini düşünüyoruz."Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 13.99 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek düzeyine yükseldikten sonra 550/570 düzeyine döndü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalara likidite sağlamak amacıyla aldığı yoğun önlemlerin etkisiyle küresel piyasalarda gerilemesine karşın, iç piyasada ise tırmanışını sürdüren dolar 6.82 liranın üzerinde başladığı gün içinde 6.90 lirayı da gördü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8079 lira ve en yüksek 6.9070 lirayı gördükten sonra, 6.89 – 6.90 lira aralığında,euro en düşük 7.4578 lira ve en yüksek 7.5264 lirayı gördükten sonra, 7.51 – 7.52 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5652 lira ve en yüksek 8.6365 lirayı gördükten sonra 8.62 – 8.63 lira aralığında hareket ediyor.DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'nın yormunda, şöyle denildi:

"Son iki işlem gününde tatil nedeniyle son derece sakin bir tablo ortaya koyan EUR/USD Avrupa piyasalarının da işleme açılması ile birlikte hareketlenmeye başladı. Çin'den gelen dış ticaret verileri risk iştahını destekler nitelikte olduğu için verinin ardından paritenin 1.0950'nin üzerini test etmeye başladığını görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumuna yeniden 1.1050'ye doğru bir eğilim oluşacağını düşünüyoruz. Ancak bu bölgede hem 100 hem de 200 günlük hareketli ortalamaların bulunması söz konusu seviyeye yaklaşıldığında bir miktar ivme kaybı yaşanabileceğine işaret ediyor. TL negatif ayrışmanın etkisinde. Son dönemlerde gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en zayıf performans gösteren para birimlerinden biri olan TL yeni haftada da bu eğilimini sürdürüyor. Bunu özellikle dış finansman tarafında TL'nin piyasaların istediği desteği şimdilik bulamaması ile açıklamak mümkün. Buna karşın risk iştahının giderek toparlanıyor oluşu TL üzerindeki baskının göreceli olarak limitli kalmasını sağlıyor. Teknik açıdan ise 6,80'in üzerinde yapılacak olası kapanışların kur üzerindeki baskının artmasına neden olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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