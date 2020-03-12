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Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Çarşamba, Türkiye, Ekonomi

BİST100 yüzde 2.49 düşüşle açıldı, dolar 6.22 lirada

Çarşamba gününü 111 bin 959 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.49 düşüşle 98 bin 448 puandan başlarken BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.75 düşüşle 134 bin 617 puandan açıldı.

12.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:01
BİST100 yüzde 2.49 düşüşle açıldı, dolar 6.22 lirada

Çarşamba gününü 111 bin 959 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.49 düşüşle 98 bin 448 puandan başlarken BİST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.75 düşüşle 134 bin 617 puandan açıldı.

Türkiye'de de ilk vakanın açıklanmasından sonra, gıda ve temizlik malzemelerine yönelik talep patlamasına bağlı olarak, BIST'te perakende, gıda ve sağlık şirketlerinin hisseleri hızlı yükseldi. Açılışta Eczacıbaşı İlaç hisseleri yüzde 5.3 ve Deva yüzde 3.9 yükseldi.

New York Fed, piyasaların düzgün çalışmaya devam etmelerini sağlamak için gecelik borç verme piyasalarına sağladığı likidite miktarını 150 milyar dolardan 175 milyar dolara yükseltme kararı aldı.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 11.71 ve 11.09 düzeyinde.Açılışta: dolar en düşük 6.2064 lira ve en yüksek 6.2379 lirayı gördükten sonra, 6.22- 6.23 lira aralığında,euro en düşük 6.9909 lira ve en yüksek 7.0488 lirayı gördükten sonra, 7.04 – 7.05 lira aralığında,sterlin en düşük 7.9618 lira ve en yüksek 7.9940 lirayı gördükten sonra 7.97 -7.98 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın,  "Ani duruş endişeleri artıyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Ülkeler Covid-19'a karşı önlemleri sıkılaştırdıkça küresel ekonomilerde 2008'e benzer bir ani duruş endişesi artıyor."Dün ABD, 26 AB ülkesinden uçuşları 30 günlüğüne askıya alacağını açıkladı (Bu ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor). Önlemin mal hareketlerini ve ticareti kısıtlamayacağı belirtilse de ABD endekslerinde açıklamaların ardından sert satışlar görüldü."Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı basın toplantısında Covid-19'u pandemik olarak tanımladı. Bu sabah da Asya piyasaları ve ABD vadelileri de yüzde 1.5 – yüzde 4 arasında kayıplar ile işlem görüyor."Bugün yurtdışında gözler Avrupa Merkez Bankası toplantısında olacak. Faiz kararı TSİ ile 15: 45 'te açıklanacak, Lagarde'ın konuşması ise saat 16: 30 'da başlıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın 10 baz puan faiz indirmesi beklenirken, varlık alımlarını ayda 40 milyar Euro'ya çıkarması ve yeni refinansman paketi açıklaması da beklentiler arasında."Yurtiçinde Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak Covid-19 toplantısı ve ardından açıklanacak önlemler izlenecek."Bu sabah itibar ile Lira/ Dolar 6.22'ye yakın hafif zayıf işlem görürken, CDS oranı 432 seviyesine yükselmiş durumda.

"Bugün BIST'de de 100K'nın altında satıcılı bir açılış görebiliriz. Yurtdışı piyasalarda satışların devam etmesi durumunda BIST'de 97 bin 200 desteği test edilebilir."


Kaynak: DHA

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