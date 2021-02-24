BIST100 yüzde 2.30 düştü, dolar 7.23 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,486 ve 1,523 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 2.30 düşüşle 1,483.02 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.43, BIST Mali Endeks yüzde 2.52 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.26 eksideydi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın önceki hafta yatırımcı toplantılarında "erken bir faiz indirimi yapılmayacağı"na ilişkin söylemlerinin ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına inen doların yöne yeniden yukarı döndü ve 7.20 lirayı da aştı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin TCMB tarafından izlenmesine ilişkin yönetmeliğe göre firmalar, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerini Merkez Bankası'na aylık olarak bildirecekler.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.0712 lira ve en yüksek 7.2497 lirayı gördükten sonra, 7.23 – 7.24 lira aralığında,euro en düşük 8.5921 lira ve en yüksek 8.8000 lirayı gördükten sonra, 8.77– 8.78 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0193 lira ve en yüksek 10.2366 lirayı gördükten sonra 10.21 – 10.22 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21232 - 1.21748 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21536 düzeyindeydi.TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde yaptığı değişiklikle, TL zorunlu karşılıkları 200 baz puan artırdığını açıkladı.TCMB'den yapılan açıklamada, "2021 yılı Para ve Kur Politikası" metninde zorunlu karşılık oranlarının fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda sade bir çerçevede parasal duruşu ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyici bir araç olarak kullanılacağının belirtildiği anımsatılarak, şöyle denildi: "Bu çerçevede;Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde ve yükümlülük türlerinde 200 baz puan artırılmasına,Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesine,Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 20'den yüzde 15'e düşürülmesine,karar verilmiştir."Açıklamaya göre, yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının kalan dilimler için aynı seviyede kalması halinde, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 25 milyar lira artması, buna karşın döviz ve altın cinsinden toplam zorunlu karşılık tesislerinin 0.5 milyar dolar tutarında azalması öngörülüyor.Açıklamada, "Ek olarak, Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 13.5 olarak belirlenmiştir. Söz konusu değişiklikler, tesisi 5 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan 19 Şubat 2021 yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı