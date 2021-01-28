BIST100 yüzde 2.13 yükseldi, dolar 7.35 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,431 ve 1,498 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 2.13 artışla 1,498.32 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.27, BIST Mali Endeks yüzde 1.70, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.34 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 22 Ocak ile biten haftada, bir önceki haftadaki 11.42 milyar dolardan, yaklaşık 300 milyon dolar gerileyerek 11.13 milyar dolara indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 0.00 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tuttu.Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin sıfıra yakın tutulduğu ve aylık tahvil alım programında değişiklik yapılmadığı belirtildi. Fed açıklamasında, ekonomide "tam toparlanma" sağlanıncaya kadar bu önlemlerin sürdürüleceğinin altı çizildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3452 lira ve en yüksek 7.4312 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında,euro en düşük 8.9183 lira ve en yüksek 8.9962 lirayı gördükten sonra, 8.92 – 8.93 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0516 lira ve en yüksek 10.1704 lirayı gördükten sonra 10.09 – 10.10 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20802 - 1.21421 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21331 düzeyindeydi.TCMB Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedeflemesi rejiminin "sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla kararlılıkla" sürdürüleceğini vurguladı.Ağbal, 2021 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısındaki sunumunda, "Para Politikası Stratejisi"ni şöyle özetledi: "Enflasyon hedeflemesi rejimi sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla kararlılıkla sürdürülecektir. "Para Politikası Kurulu elindeki bütün araçları zamanlı ve etkili bir şekilde kullanacaktır."Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruş, yüzde 5 hedefine ulaşılacak 2023 yılına kadar, uzun bir süre, kararlılıkla sürdürülecektir."Mevcut verilerin yanı sıra, elde edilecek her türlü yeni verinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda ilave sıkılaşma önden yapılacaktır."Yüzde 5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen/beklenen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır."TCMB, liradaki değerlenmeye karşın, "enflasyonist baskıların" sürmesinde emtia fiyatlarının önemli rol oynadığına işaret etti ve önümüzdeki aylara ilişkin yukarı yönlü risklere dikkat çekti.TCMB Para Politikası Kurulu'nın politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktığı toplantının özetinde, ham petrol fiyatlarında, önceki toplantının ardından "güçlü bir artış" yaşandığına işaret edilerek, "Buna ek olarak, başta tarımsal ürünler ve endüstriyel metaller olmak üzere enerji dışı emtia fiyatlarında süregelen yükseliş eğilimi üretici ve tüketici enflasyonunu olumsuz etkilemektedir" denildi.Uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmeler, bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamalarının, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini koruduğu da vurgulanan özetlerde, "Kredilerdeki yavaşlamanın gecikmeli etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşmesi beklenmekle birlikte, kısa vadede oldukça etkili olan arz yönlü enflasyonist unsurlar nedeniyle yıllık enflasyonun birkaç ay daha yukarı yönlü seyredebileceği değerlendirilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı