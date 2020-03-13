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Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

BİST100 yüzde 2.10 yükseldi, dolar 6.31 lirada

Küresel piyasalardaki sert düşüşlerinde etkisiyle hafta boyunca kayıplar yaşayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Perşembe günkü yüzde 7.3'lük kaybın ardından, haftanın son işlem gününü artıda kapattı.

13.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:22
BİST100 yüzde 2.10 yükseldi, dolar 6.31 lirada

Küresel piyasalardaki sert düşüşlerinde etkisiyle hafta boyunca kayıplar yaşayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Perşembe günkü yüzde 7.3'lük kaybın ardından, haftanın son işlem gününü artıda kapattı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, küresel düzeyde yayılan ve epidemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik şokun "ciddi ama geçici" olduğunu söyledi.

Villeroy, bu gelişmelere karşın ECB'nin uyguladığı ekonomik paketin mevcut ekonomik koşullara uygun olduğunu vurguladı ve ekledi: "Piyasalardaki oynaklığı izliyoruz; ancak, biz ekonomik koşullara göre hareket ederiz. Eğer bazı ülkelerin borçlarının satın alanmasını gerektirecek bir durum ortaya çıkarsa, bu koşulların da biraz dışına çıkabiliriz."BIST100, yüzde 0.02 artışla 93 bin 657 puandan başladığı ve 91 bin 644 puan ve 98 bin 856 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 2.10 artışla 95 bin 605 puanda kapattı. BIST Bankacılık Endeksi de, Perşembe günündeki yüzde 8.0'lik kaybın ardından, Cuma gününü yüzde 3.70 artışla 131 bin 975 puanda geride bıraktı.Gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri bugün yüzde 11.98 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.25 oldu.Kapanışa doğru,dolar en düşük 6.2512 lira ve en yüksek 6.3215 lirayı gördükten sonra, 6.31 – 6.32 lira aralığında,euro en düşük 6.9783 lira ve en yüksek 7.0917 lirayı gördükten sonra, 7.01 – 7.02 lira aralığında,sterlin en düşük 7.8315 lira ve en yüksek 7.9665 lirayı gördükten sonra 7.89 – 7.90 lira aralığında işlem görüyor.Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 10.06 düzeyinden, yüzde 9.98 ile tek haneli düzeye geriledi. Merkez Bankası'nın beklenti anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.61 düzeyinden, yüzde 9.51'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.52'den ve yüzde 8.51'e geriledi.Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.45 lirayken, bu anket döneminde 6.51 liraya yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.51 lira ve 6.66 lira olarak gerçekleşti.GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.5 iken, bu anket döneminde yüzde 3.3 olmuştur. 2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.8 ve yüzde 3.9 oldu.Türkiye genelinde sanayi üretimi Ocak ayında, yıllık bazda yüzde 7.9 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.8 arttı.Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Ocak ayında yıllık bazda yüzde 20.5 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, toplam cironun ayrıntılarına bakıldığında; Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 20.1, ticaret ciro endeksi yüzde 27.0, hizmet ciro endeksi yüzde 20.8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 17.9 düştü.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre,  aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.8 arttı.


Kaynak: DHA

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