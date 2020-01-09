BİST100 yüzde 2.09 artıda açıldı, dolar 5.92 lirada

09.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:02

İran gerginliğinin "hafiflemesi"yle, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 2.09 artışla 115 bin 236 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.74 artışla 162 bin 308 puanda.

BIST100, dün en düşük 110 bin 746 puanı ve en yüksek 113 bin 342 puanı gördükten sonra, yüzde 0.25 artışla 112 bin 876 puanda kapandı. BİST Bankacılık Endeksi de, en düşük 151 bin 493 puanı ve en yüksek 158 bin 439 puanı gördükten sonra, yüzde 2.37 artışla 157 bin 924 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi sırasıyla yüzde 12.12 ve yüzde 11.82 düzeylerinde sabit kaldı.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.9053 lira ve en yüksek 5.9272 lirayı gördükten sonra, 5.92 - 5.93 lira aralığında,euro en düşük 6.5614 lira ve en yüksek 6.5942 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,sterlin en düşük 7.7367 lira ve en yüksek 7.7809 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında işlem görüyor.İş Yatırım'ın, "Nerede kalmıştık?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "ABD – İran gerginliğinin korkulandan daha hafif atlatılmasını takiben piyasa fiyatlamaları normale dönmeye başladı. Brent petrolü ve ABD hisseleri saldırı öncesi seviyelere döndü. Gelişmekte olan varlıklarda Asya'dan başlayarak genele yayılan bir toparlanma görülüyor."Türkiye varlıkları normalleşme sürecine kısmen katılıyor. Döviz, tahvil, CDS fiyatlamaları ABD saldırısı öncesi seviyelere geldi. Borsa İstanbul ise saldırı öncesi seviyeye göre halen yüzde 3.0'e yakın aşağıda işlem görüyor.

"Borsa İstanbul için 'Yükseliş için yerlerinizi alın' raporumuzda belirttiğimiz olumlu görüşümüzü koruyoruz. ABD saldırı nedeniyle kısa süreli bir hava boşluğuna düştük. Kaldığımız yerden yükselmeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA