BIST100 yüzde 1.87 yükseldi, dolar 6.77 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), uzun tatilin ardından yüzde 1.64 artışla 104 bin 710 puanda başladığı ilk işlem gününü yüzde 1.87 artışla 104 bin 953 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), uzun tatilin ardından yüzde 1.64 artışla 104 bin 710 puanda başladığı ilk işlem gününü yüzde 1.87 artışla 104 bin 953 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.90, BIST Mali Endeks yüzde 1.73 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.44 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 525/540 ve gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem yüzde 12.46 bileşik düzeyindeydi.

Uzun tatilin ardından dövizler yeni işlem gününe, geçen haftaya göre hafif aşağıda başladı. Bayram öncesi 6.80 liranın altını gören dolar, yeni haftada da 6.70 liranın altını gördü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.6969 lira ve en yüksek 6.7837 lirayı gördükten sonra, 6.77 – 6.78 lira aralığında,euro en düşük 7.3528 lira ve en yüksek 7.4753 lirayı gördükten sonra, 7.43 – 7.44 lira aralığında,sterlin en düşük 8.2675 lira ve en yüksek 8.3720 lirayı gördükten sonra 8.27 – 8.28 lira aralığında hareket ediyor.Ünlü Menkul Değerler'in, "Euro/dolar yeniden güç topluyor" başlıklı değerlendirmesinde, "Küresel risk iştahındaki artış paritenin yeniden 1.10 seviyesini hedeflemesini sağlıyor" denildi ve şöyle devam edildi: "Geçtiğimiz haftaki yükselişlerde de önemli bir direnç olarak çalışan bu seviyenin üzerinde şimdilik paritenin önemli bir hareket alanına sahip olduğunu düşünmüyoruz."Dolayısıyla bu seviyenin üzerindeki olası kazanımların kısa vadede kar satışlarına kapı açabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. "Günün devamında paritenin seyrine etki edebilecek önemde bir makroekonomik veri bulunmazken üç hafta sonraki ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Pİyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde bugün Fed'in açıklayacağı Bej Kitap'ı takip edeceğiz. "Söz konusu rapor Fed'in ekonomiyi nasıl değerlendirdiğine ışık tutacağı için önemli olmakla birlikte, Fed'den faiz değişikliği beklenmediği için etki derecesinin limitli kalacağını düşünüyoruz. "TL'de güç kazanma eğilimi devam ediyor. Uzun bir süre 6,80'den çok fazla uzaklaşmadan işlem gören USD/TL, swap anlaşmasına yönelik beklentilerin geçerliliğini korumasının yanında kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi'nin (BSMV) binde 2'den yüzde 1'e artırılması ve küresel risk iştahındaki artışın desteği ile 6.75'e doğru gerilemiş durumda.

"Bu seviyenin geçtiğimiz haftaki geri çekilmelerde de kırılamadığını düşünürsek altında kalınması TL lehine hareket alanının genişlemesini sağlayabilir. Böyle bir senaryoda TL açısından ilk etapta 6,70'e kadar önemli bir direnç noktası olduğunu söylemek zor."

Kaynak: DHA