BIST100 yüzde 1.84 artışla başladı, dolar 7.19 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe, yüzde 1.84 artışla 1,510.32 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.06, BIST Mali Endeks yüzde 1.89 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.50 artıdaydı.

Faiz artırımlarının ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına indikten sonra, hafta başından itibaren gelen alımlarla Çarşamba günü 7.20 lirayı aşan dolar, yeni güne bu düzeyin hafif altında başladı.

Resmi Gazete'nin Çarşamba günkü sayısında yayımlanan, Merkez Bankası'nın ( TCMB ) döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin TCMB tarafından izlenmesine ilişkin yönetmeliğe göre firmalar, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerini Merkez Bankası'na aylık olarak bildirecekler.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1530 lira ve en yüksek 7.1971 lirayı gördükten sonra, 7.19 – 7.20 lira aralığında,euro en düşük 8.7148 lira ve en yüksek 8.7828 lirayı gördükten sonra, 8.77– 8.78 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1264 lira ve en yüksek 10.2048 lirayı gördükten sonra 10.19 – 10.20 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21559 - 1.21834 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21810 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahında "ılımlı bir toparlanma" gözlendiği belirtilerek, şöyle denildi: "Açıklanan az sayıda makroekonomik veri beklentilerden güçlü gelirken, bir süredir bazıfinansal varlıklarda gözlenen düşüşler yerini yükselişe bıraktı. Söz konusu yükselişte ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın destekleyici duruşun uzun süreceğini yineleyen mesajlarına ek olarak, Moderna'nın çalışmaları geliştirilen aşının COVID-19'un farklı varyantlarında da etkili olduğu haberler i rol oynadı. "Almanya'nın 2020 son çeyrek büyümesi yukarı revize edilirken, ABD'de yeni konut satışları Ocak'ta tahminlerden hızlı artışa işaret etti. "Powell'ın mesajlarına rağmen risk iştahındaki toparlanma ile ABD 10 yıllık tahvilfaizlerinde yükseliş dün devam etti. Hisse senetleri günü yükselişle tamamlarken, dolar hem gelişmiş diğer ekonomilerin hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında geriledi. Altın fiyatları yatay kapanırken, ham petrol fiyatlarında yükseliş sürdü."Dün Türk finansal varlıklarda satış baskısı ise devam etti. TCMB'nin Zorunlu Karşılık (ZK) adımlarıyla finansal koşulları sıkılaştırmasına rağmen, Türk finansal varlıklarda satış baskısı sürdü. Moody's Türkiye'nin 2020'de yüzde 1.1 büyüdüğünü hesapladığını, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3.5'ten yüzde 4.0'e revize ettiğini açıkladı. "Bununla birlikte, Uluslararası Para Fonu (IMF) daha önce yüzde 5.0 olarak açıkladığı 2021 büyüme beklentisini yüzde 6.0'ya çıkardı. Dünü Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 2.3 ve yüzde 2.0 düşüşle tamamlarken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.9 değer kaybetti. "Ülke risk primi hemen hemen aynı seviyede kalırken, tahvil faizlerinde sınırlı yükselişler yaşandı. Bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından ekonomik reformçalışmalarında sona gelindiğini, Mart'ın ikinci haftasında açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını duyurdu. Partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir çalışmaları devam eden insan hakları eylem planını önümüzdeki hafta Salı günü, ekonomik reform paketini de ondan bir hafta sonra kamuoyuna duyuracaklarını söylemişti."Yeni günde ise küresel piyasalar dünden kalan eğilimle toparlanıyor. Yükselişte dünkü eğilimlerin etkisi öne çıkarken, gün içinde aşı geliştirme çalışmaları ve salgın ile ilgili haberler e ek olarak Euro Bölgesi Şubat ayı ekonomik güven endeksi, ABD Ocak ayı dayanıklı mal siparişleri ve 2020 son çeyrek revize büyüme rakamları izlenecek. "Yurtiçinde Şubat ayı ekonomik güven endeksi ve haftalık makro-finansal veriler açıklanacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel risk iştahının belirleyici olabileceği düşünülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı