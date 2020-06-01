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BIST100 yüzde 1.65 yükseldi, dolar 6.81 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde 106 bin ile 107 bin puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.65 artışla 107 bin 266 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 1.65 yükseldi, dolar 6.81 lirada
01.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:06

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde 106 bin ile 107 bin puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.65 artışla 107 bin 266 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.94, BIST Mali Endeks yüzde 2.33 artıda, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.19 eksideydi.

Ünlü Menkul Değerler'in yorumunda, Haziran ayına girerken ABD ile Çin arasındaki gerilimin beklendiği kadar sert bir zeminde ilerlememesinin piyasalar üzerindeki baskıyı hafiflettiğine dikkat çekildi.

ABD'deki protestoların değerli metaller dışında genele yayılan önemli bir etki yaratmadığına işaret edildi ve "Küresel ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması ile birlikte piyasalar ekonomilerdeki normalleşme sürecine odaklanırken bu hafta ABD'den gelecek olan ISM imalat endeksi ve istihdam rakamları ekonomideki son duruma ışık tutacak. Verilerin Mayıs ayına ait olduğunu düşünürsek piyasaların bir kez daha zayıf bir tablo ile karşılaşması şaşırtıcı olmayacaktır. Kaldı ki ikinci çeyrekte verilerin kötü geleceğinin farkında olan piyasalar daha çok normalleşemeye odaklandığı için zayıf verilerin yaratabileceği baskının asgari düzeyde kalacağına inanıyoruz" denildi.Değerlendirmede, Türkiye'de haftanın ana gündem maddesini Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin oluşturduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Nisan ayında baz etkisinin de lehte olmasının katkısıyla 12 aylık enflasyon yüzde 10.94'e gerilemişti. Sınırlı da olsa baz etkisinin bir kez daha lehte olması nedeniyle Mayıs ayında daha düşük bir rakam görmeyi bekliyoruz. Kaldı ki, Foreks anketi de aylık bazda yüzde 0.80 yıllık bazda ise yüzde 10.78'e işaret ediyor. Tarihsel ortalamalar ile geçen yıl gerçekleşen rakamları kıyasladığımızda enflasyonun yılın geri kalanında yatay/aşağı yönlü bir eğilim sergileme potansiyelini yüksek buluyoruz."Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 550/560 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.56 bileşik düzeyindeydi.Swap anlaşmaları sağlanacağı beklentisiyle Çarşamba günü 6.70 liranın da altını gören dolar yeni haftaya 6.80 lira dolayında başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7931 lira ve en yüksek 6.8269 lirayı gördükten sonra, 6.81 – 6.82 lira aralığında,euro en düşük 7.5388 lira ve en yüksek 7.6054 lirayı gördükten sonra, 7.58 – 7.59 lira aralığında,sterlin en düşük 8.3935 lira ve en yüksek 8.5091 lirayı gördükten sonra 8.49 – 8.50 lira aralığında hareket ediyor.Merkez Bankası (TCMB), küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın derinleşmekte olduğuna işaret ederek, "Nisan PMI göstergeleri ve elektrik tüketimi gibi veriler daralmanın ikinci çeyrekte daha da derinleştiğine işaret etmektedir" uyarısı yaptı.TCMB Para Politikası Kurulu'nun, 21 Mayıs'ta düzenlediği toplantının özetleri açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, 50 bazpuan indirimle, yüzde 8.75'ten yüzde 8.25'e çekti. Toplantı özetlerinde, salgını sınırlamaya yönelik önlemlerin, tedarik zinciri ve üretimde yarattığı arz yönlü etkilerin yanı sıra, belirsizliklerdeki artış, finansal koşullardaki sıkılaşma, hanehalklarının gelir kaybı ve firmaların nakit akışındaki bozulmayla birlikte talepte yol açtığı belirgin zayıflamanın sürdüğüne dikkat çekildi ve "2020 yılı ilk çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme verileri ekonomilerdeki keskin daralmayı teyit ederken, Nisan PMI göstergeleri ve elektrik tüketimi gibi veriler daralmanın ikinci çeyrekte daha da derinleştiğine işaret etmektedir. ABD dışındaki gelişmiş ülkelerde salgının istihdam üzerindeki etkisi Mart ayı itibarıyla sınırlı kalırken, bu ülkelerde istihdam beklentilerindeki bozulma, ekonomilerdeki yavaşlamanın işsizliği artırıcı etkisinin önümüzdeki dönemde daha derinden hissedilebileceğine işaret etmektedir" denildi.İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 2.16 arttı.İstanbul Tİcaret Odası (İTO) verilerine göre, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de yüzde 0.97 arttı.

Böylece yıllık artışlar, İTO Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 11.79, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde de yüzde 6.83 olarak gerçekleşti.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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