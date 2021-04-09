BIST100 yüzde 1.65 düştü, dolar 8.16 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,373 ve 1,414 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.65 düşüşle 1,393.24 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,373 ve 1,414 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.65 düşüşle 1,393.24 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.01, BIST Mali Endeks yüzde 2.01, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.09 eksideydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına odaklanan iç piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe, Perşembe günün kapanış düzeylerine yakın başladı. Başta Avrupa ve ABD'den gelen veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını destekleyici yaklaşımının baskısıyla küresel piyasalarda gerileyen dolar, yeni günü 8.19 liraya kadar yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1219 lira ve en yüksek 8.1960 lirayı gördükten sonra, 8.16 – 8.17 lira aralığında,euro en düşük 9.6635 lira ve en yüksek 9.7486 lirayı gördükten sonra, 9.71 – 9.72 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1415 lira ve en yüksek 11.2576 lirayı gördükten sonra 11.21 – 11.22 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18671 - 1.19210 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18849 düzeyindeydi.Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 13.12'ye, dolar kuru beklentisi 8.57 liraya yükselirken, 2021 büyüme beklentisi yüzde 4.3'e geriledi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Mart ayı anket dönemindeki yüzde 11.54'ten, Nisan ayı anket döneminde yüzde 13.12'ye, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı dönemde, yüzde 10.47'den, yüzde 11.26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9.18'den yüzde 9.55'e yükseldi.Yıl sonu dolar kuru beklentisi de, aynı dönemde 7.95 liradan, 8.57 liraya, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 8.20 liradan 8.78 liraya yükseldi.Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2021 yılı büyüme beklentisi de bu dönemde yüzde 4.4'ten yüzde 4.3'e gerilerken, GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi değişmeyerek yüzde 4.2 olarak belirlendi. Beklenti Anketi, her ay itibarıyla 66'sı finansal sektör, 10'u reel sektör, 12'si ise profesyonellerden oluşan 88 katılımcıya gönderiliyor.Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Şubat'taki 51.5 düzeyinden, Mart'ta 54.7'ye yükseldi.İSO'dan yapılan açıklamada, "Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Mart'ta dikkat çekici bir artışla 54.7'ye yükseldi ve imalatçıların ihracat pazarlarındaki talep koşullarında güçlü iyileşme sinyali verdi. Üst üste iki ay güçlenen ihracat ikliminde Haziran 2018'den beri en hızlı iyileşme kaydedildi" denildi.İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "İlk çeyreğin sonunda birçok ülkenin imalat sanayi üretimi hızlanırken özellikle Türkiye'nin bazı önemli ihracat pazarlarında güçlü büyümeler gözlendi. "Bu iyileşme, dünya genelindeki tedarik zinciri aksamalarına ve hammadde temininde yaşanan sıkıntılara rağmen söz konusu oldu. "İhracat ikliminde son 33 ayın en güçlü artışının gerçekleşmesi, yakın gelecekte Türk imalatçılarının satış hacmi açısından önemli fırsatlara işaret ediyor. "Diğer taraftan, ana ihracat pazarlarda vakaların artması durumunda Covid-19 salgınının halen büyümeyi engelleyebilecek güçte olduğu da göz önünde bulundurulmalı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı