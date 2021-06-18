BIST100 yüzde 1.63 düştü, dolar 8.72 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,388 ve 1,422 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.63 düşüşle 1,391.06 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,388 ve 1,422 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.63 düşüşle 1,391.06 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.11, BIST Mali Endeks yüzde 1.16, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.72 eksideydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından 8.70 liranın üzerine yükselen dolar, Merkez Bankası'nın (TCMB) "sıkı duruş kararlılıkla sürecek" açıklamasına karşın, yeni güne de bu düzeylerde başladı. Dolar bir ara 8.65 lirayı gördükten sonra yeniden 8.70 liranın üzerine yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Başkanı James Bullard, enflasyonun tahmin edildiğinden daha güçlü olduğunu ve Fed'in varlık alımlarını nasıl azaltacağına karar vermesi için birçok toplantı yapılabileceğini söyledi. Bullard, CNBC'deki açıklamasında Covid-19 salgınında sona doğru yaklaşılmasıyla faiz artırımlarına 2022'de başlanacağına inanan yedi Fed yetkilisinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 387/392 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.6544 lira ve en yüksek 8.7484 lirayı gördükten sonra, 8.72 – 8.73 lira aralığında,euro en düşük 10.3179 lira ve en yüksek 10.4039 lirayı gördükten sonra, 10.35 – 10.36 lira aralığında,sterlin en düşük 12.0203 lira ve en yüksek 12.1659 lirayı gördükten sonra 12.05 – 12.06 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18853 - 1.19250 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18588 düzeyindeydi.Orijinal vadesine bakılmaksızın, Nisan sonu itibarıyla vadesine 1 yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku 190.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, söz konusu stokun 18.2 milyar dolarlık bölümü, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyordu. Toplam stok içinde kamu sektörünün payı yüzde 20.5, Merkez Bankası'nın payı yüzde 12.5, özel sektörün payı da yüzde 60 düzeyindeydi.Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan sonunda, geçen yılın sonuna göre yüzde 4.5 artışla 144.7 milyar dolara yükseldi.Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.0 artarak 58.5 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 5.5 artarak 62.3 milyar dolara yükseldi.Aynı dönemde, bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 2.5 azalarak 8.7 milyar dolara, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0.1 azalarak 20.1 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 4.5 artışla 13.8 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da aynı dönemde yüzde 1.5 artışla 16 milyar dolara, ithalat borçları da yüzde 6.2 artarak 56.7 milyar dolara yükseldi.Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 3.5 artarak 26.6 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3.2 artarak 94.3 milyar dolara yükseldi.Alacaklı bazında; parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 5.0 artarak 64 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4.1 artarak 80.2 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli tahvil ihraçları 2020 yıl sonundaki 464 milyon dolardan, Nisan sonu itibarıyla 424 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 177 milyon dolar düzeyindeydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı