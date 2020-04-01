BIST100 yüzde 1.51 düşüşle açıldı, dolar 6.62 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.80 artışla kapandığı Salı gününün ardından, yeni güne yüzde 1.51 düşüşle 88 bin 285 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.80 artışla kapandığı Salı gününün ardından, yeni güne yüzde 1.51 düşüşle 88 bin 285 puanda başladı. Haftanın üçüncü işlem gününde, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.17, BIST Mali Endeksi yüzde 2.08, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.75 düşüşle açıldı.

Asya borsaları yeni günde de kazanımlarını kordu ve Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.23 yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.08 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra bugün 490/510 puan düzeyinde bulunuyor.Merkez Bankası'nın Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla aldığı önlemleri, tahvil alımlarını da içeren yenileriyle genişletmesine karşın, dövizler yeniden tırmandıkları yüksek düzeylerde tutunuyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.6108 lira ve en yüksek 6.6262 lirayı gördükten sonra, 6.62 – 6.63 lira aralığında,euro en düşük 7.2804 lira ve en yüksek 7.3102 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında,sterlin en düşük 8.1813 lira ve en yüksek 8.2355 lirayı gördükten sonra 8.20 – 8.21 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Otel müdürü yangın var diyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarındaki toparlanma kısa soluklu oldu. Beyaz Sarayın önlemlere uyulmazsa Amerika'da can kaybı 100-200 bin aralığında olabilir açıklaması sonrası S&P 500 yüzde 3.0'ün üzerinde değer kaybetti. "Otel müdürünün uyarısı küresel piyasalarda küllenmeye başlamış yangını yeniden alevlendirdi."Türkiye varlıkları saat farkı nedeniyle ABD borsalarındaki satıştan payını bugün alacak. "Merkez Bankası'nın ekonomiyi canlandırmak için piyasaları ve özellikle kamu bankalarını destekleyici adımlar atması satış dalgasını durdurmaz ama hafifletir."Fed'in ABD yaptırımlarına tabi olmayan Merkez Bankalarıyla repo yapacağını açıklamasının gelişmekte olan ülke paralarındaki satış baskısını hafifletmesini beklemiyoruz."Gelişmekte olan ülke Merkez Bankaları zaten ellerindeki ABD tahvillerini satarak dolar bulabiliyor."Piyasalardaki baskının hafiflemesi için FED ve ECB'nin kendi periferilerindeki ülkelerle swap anlaşmaları yapması gerekiyor."1998 Asya krizi ve 2008 küresel krizi örnekleri bu anlaşmaların gelişmiş ülke merkez bankaları ve seçilmiş bir kaç gelişmekte olan ülke merkez bankası ile (Brezilya, Meksika, Güney Kore) ile sınırlı kaldığını gösteriyor. Maalesef bu defa da farklı olmasını beklemiyoruz."ABD ve Asya borsalarındaki kayıplar Borsa İstanbul'da yüzde 2.0 civarı kayıpla açılışa işaret ediyor.Merkez Bankası'nın piyasalara likidite vermesi Türk lirası üzerindeki baskıyı artırabilir."Avrupa borsaları ve ABD vadelilerdeki satışlar sertleşirse Borsa İstanbul için ilk destek olarak 87,000 seviyesi öne çıkıyor."

Kaynak: DHA