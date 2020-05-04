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BIST100 yüzde 1.49 düşüşle başladı, dolar 7.03 lirada

BIST100 yüzde 1.49 düşüşle başladı, dolar 7.03 lirada
04.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:59

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde yüzde 1.49 düşüşle 99 bin 606 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde yüzde 1.49 düşüşle 99 bin 606 puanda başladı. Yeni haftanın ilk işlemlerinde BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.64, BIST Mali Endeks yüzde 1.38, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.47 eksideydi.

Hazine bugün 13 ay vadeli kuponsuz tahvili yeniden ihraç ederek Mayıs ayı borçlanma programına başlayacak. Hazine Mayıs ayında 19.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 38.5 milyar lirası piyasadan olmak üzere toplam 40 milyar liralık iç borçlanma öngörüyor.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 11.84 bileşik düzeyindeydi. Bileşik getirisi geçen hafta yüzde 8.71'e kadar gerileyen gösterge 2 yıllık tahvilde son işlem yüzde 8.96 oldu. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 600/620 düzeyindeydi.Dolar, uzun süre hemen altında tutunduğu 7.0 lira düzeyini hafta sonundaki sığ işlemlerde aştıktan sonra, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9956 lira ve en yüksek 7.0319 lirayı gördükten sonra, 7.03 – 7.04 lira aralığında,euro en düşük 7.6644 lira ve en yüksek 7.7054 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,sterlin en düşük 8.7211 lira ve en yüksek 8.7653 lirayı gördükten sonra 8.72 – 8.73 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın, "Mayıs ayına yangınla başlıyoruz…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları aşırı kötümserlik ile iyimserlik arasında gidip geliyor. Mart ayında dip yapan piyasalar Nisan ayında ABD teknoloji hisseleri öncülüğünde son yılların en güçlü çıkışlarından birisini (yüzde 10) yaptı."Nisan ayını bitirirken durum aniden değişti. Dolar ve altın değer kaybederken hisse senedi ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert satışlarla ayı kapattık. "Neler oluyor? Salgının kontrol altına alınmaya başlandığı ve ekonomilerin normalleşme planlarını açıkladığı bir ortamda risk iştahı neden bozuldu?"ABD'den başlayıp Asya'ya yayılan satış dalgasının arkasında biri ekonomik diğeri ekonomi-politik iki gerekçe olabilir. Ekonomi ile başlayalım. Salgın kontrol altına alınıyor. "Ancak geniş kitlelere ulaşan bir aşı bulunmadan ekonomilerin normalleşmesi kolay değil."Piyasa fiyatlamalarındaki bozulma 'derin V' tipi canlanmadan 'derin U' tipi toparlanma senaryosuna geçişin ön sancısı olabilir."Ekonomi-politik ile devam edelim. Salgını iyi yönetemeyen Trump yönetimi bunun siyasi faturasını ödememek için Çin'i 'salgını başlatan halk düşmanı' olarak göstermeyi hedefliyor. "Salgın öncesinde zaten var olan gerginlik önümüzdeki aylarda daha da tırmanacak."Küreselleşme karşıtı bu politika dünya ekonomisinin 'derin U' hatta 'derin L' tipi bir yeni normale dönmesine neden olabilir."Bu fantazi senaryolarını bırakıp gerçeklere dönelim. Borsa İstanbul'un tatil dolayısıyla kapalı olduğu dönemde S&P 500'ün kaybı yüzde 4'e yaklaşıyor. "Türk lirasındaki değer kaybını da hesaba kattığınızda Borsa İstanbul yüzde 2'ye yakın kayıpla haftaya başlayabilir."Bugünkü haber akışında şirket karları öne çıkıyor. Şişe Cam grubunda Soda ve Anadolu Cam güçlü kar açıklarken Trakya Cam beklentilerden daha zayıf. "Ancak devam eden birleşme süreci nedeniyle hisse bazında önemli bir ayrışma beklemiyoruz.

"TSKB'nin sonuçları endekse paralel bir seyre işaret ediyor. Güçlü kar açıklayan Aksigorta ve Yapı Kredi hisseleri endeksi yenebilir."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 1.49 düşüşle başladı, dolar 7.03 lirada - Ekonomi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 11:16:07. #1.15#
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